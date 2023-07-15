德國《焦點》周刊：德國需要中國基金

德中關係

德國政府的中國戰略一出爐，便牽動了很多神經。數天來，德國媒體一直在發表不同看法。

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《南德意志報》批評說，該戰略與中國野心的規模和力量不相符。它沒有認識到中國按照自己的理念改造世界的計畫的長期性。它在很大程度上忽視了決定與中國關係方方面面的根本意識形態衝突。它低估了未來世界秩序是由美國主導還是由中國主導這一問題對德國生存的深刻決定作用。

德國《焦點》周刊報道說，制裁專家警告說，德國不需要中國戰略，而是需要一個中國基金。來自本國的友好建議，既經濟界應減少對中國的依賴，天衣無縫的融入了外長貝爾伯克的夢幻世界里。但請問，減少對華依賴該怎麼落實呢？政府是在好心辦臭事兒。中國戰略套話連篇。在中國面前，德國不知道自己是該偎依還是該批評。但關鍵問題是，德國如果真地在經濟上要撤退，那麼德國應該為此賠償由此產生的損失。中國戰略的方向並沒有錯。因為，總有那麼一天會無法進行貿易。到時候，歐盟或者美國或者雙方會因為台灣問題而對中國實行制裁。就為了這一點，德國政府必須設立中國基金，以賠償德國企業削減在華業務的行為。

德國《西南報》認為，中國戰略的主要內容是描述當前形勢以及在中國作為德國和歐盟其他國家的經濟競爭者和系統性對手時德國所面臨的風險。但人們徒勞地尋找方案和指導方針。以往對華政策中的“一切照舊”被一種平靜的座右銘“小心，我們正在關注”所取代。

德國《世界報》認為：中國戰略顯示，德國在重新調整對華關係。綠黨籍外長貝爾伯克取得了勝利。綠黨在對華戰略上落實了自己的主張。