全球酷暑

人類正在經歷一個酷熱的夏天。星期六，熱浪從歐洲經美國蔓延中國，迫使當局採取嚴厲措施應對這些熱浪和引發的火災。

2023年7月3日，星期一，北京，一名女孩在炎熱的天氣里在水邊乘涼。在中國首都短暫擺脫悶熱之際，大洪水導致中國各地數千人流離失所。中國國家氣候中心周一稱，北京連續9.8天平均氣溫超過35攝氏度。

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意大利從北到南，將在未來幾日出現歷史性高溫天氣。周日，該國包括首都羅馬在內的16座城市拉響紅色警報，氣溫升至36至37度，下周一將達致創紀錄的最高氣溫。米蘭預計將在周二達致38度。意大利氣象局擔心這將是夏日最密集同時也是有記錄以來最密集的熱浪。

其他歐洲國家也在所難免。根據周六的氣象預報，德國大部分地區氣溫將升至38度。慕尼黑、柏林等城市氣溫已升至35度。

在法國，農業部長因為說了一句“這樣的氣溫對夏天來說很正常”而遭到氣象專家的猛烈批評。他們指責政客們什麼時候才能懂得氣候改變帶來的嚴峻挑戰。6月是法國有記錄以來第二個最熱的月份，多個省在周二發布了橙色熱浪警報。

希臘正在遭受熱浪侵襲，迫使當局在周日連續第三天在最熱時段關閉雅典衛城，周五、周六、周日，雅典衛城從11點30至17點30對遊客關閉。紅十字成員數十次奔赴現場救援中暑遊客。全國各地的氣溫可能將達到41°C。

在西班牙，繼安達盧西亞和加那利群島周末氣溫超過40°C之後，預計周一至周三全國將出現新一輪熱浪。該國氣象局發推表示：“新一輪熱浪將是短暫但是強烈的，預計氣溫將超過42°C”。

北非也遭致熱浪襲擊，周二起摩洛哥大部地區氣溫高達37-47度。

在亞洲，繼中國北京經過數日持續高溫後，在中國南方和東南方多個省份從周末起經歷新一波熱浪襲擊，根據氣象中心預報，平均氣溫將達致35至40度。在中國西北地區部分城市，溫度甚至會超過40度。日本東部地區周日至周一溫度將達致39度，當局呼籲民眾謹慎應對。

在地球另一邊，美國南方正處於高溫炙烤之中，從加利福尼亞到得克薩斯，數千萬民眾正在承受危險的高溫天氣，預計高溫將在周末達到頂峰。美國國家氣象局周六警告，“美國多個地區可能創下多項氣溫紀錄，空氣質量問題將十分普遍”。

在美國西南部亞利桑那州的大都市鳳凰城，預計早晚氣溫將達到47°C，這是當地連續第16天最高氣溫超過43°C。

在加利福尼亞，消防隊員從周五起試圖撲滅已吞噬1214公頃並導致居民疏散的強大火災。加拿大已有500多處大火失去控制，大火產生的濃煙已在6月份造成美國東北部數次嚴重空氣污染。

約旦部分地區也正在遭受40度以上熱浪的襲擊。

根據歐洲和美國氣象機構，六月份全球經歷了從未有過的熱度，七月份第一個星期則是有記錄以來最熱的一周。

專家稱，溫室氣體排放正在增加熱浪的強度、持續時間和複發率。世界氣象組織稱，高溫是最致命的氣象事件之一。根據最近的一項研究，去年夏天，僅在歐洲，高溫就造成6萬多人死亡。