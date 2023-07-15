習近平極限思維新發展 強化隱蔽戰線

中國特務在行動

中共政治局委員、政法委書記陳文清周五在“全國國家安全系統表彰大會”上要求各級黨委“要高度重視、關心支持隱蔽戰線工作”，把所謂的“隱蔽戰線”以這樣不隱蔽的方式、公開叫板的方式宣示出來，令觀察人士詫異。

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中共的隱秘戰線由來已久，從早期的地下黨，到打進國軍高層的特務，再到現在由龐大的特工組成的國家安全機構，以及安插在各個駐外機構的，打着外交官，新聞記者，商務人員名號的，甚至在留學生中間安插或發展的特務，中共將其籠而統之稱其為“隱蔽戰線”，其目標對外也對內，之所以叫隱蔽戰線，因其工作的特務性質而定，但是，中共當局現在大張旗鼓地要求各級黨委“高度重視、關心支持隱蔽戰線工作”。這顯然不是意味着隱蔽戰線的工作需要更加隱蔽的意思。

陳文清在這個鼓勵隱蔽戰線工作大會上強調，堅決貫徹“習近平法治思想和總體國家安全觀”，原來，加強隱蔽戰線的工作與習近平的“極限思維”有重大關係。今年5月30日，中共總書記習近平主持召開二十大以來首次國家安全委員會會議。

習近平在這次會議上如此分析“當前的國家安全形勢”：“當前我們所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大”，他強調“要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗”。

習近平此前一直強調所謂國家安全，包括政治安全，政權安全，這種文革結束以來罕見地屢屢的強調政權的安全，強調“保江山”，以及102周年黨慶時傳達出的“故國不堪回首月明中”的“亡黨亡國”之音，是否與習近平擔心江山終究不報，甚至危及他個人安全有重大關係？還是否，擔心“埋在身邊的定時炸彈”？

習近平的“憂患意識”從何而來？中共通過八十年代啟動的經改，已然成為全球第二大經濟體，然而學者法國塞爾奇-巴黎大學教授張倫分析，習近平掌權十年以來，中國進入了一個與世界大反動的時期，“習的大反動就是對幾十年改革開放主流的一個反動”，政治上更加專制，外交上更排外，經濟上經過習近平強加於全國的三年自殺式清零，一蹶不振。今天起中國當局將公布第二季經濟增長數字，法新社周六的報道指出，第二季經濟增長率預計較去年同期大幅增長，但是專家們認為，考慮到去年中國第二季受到疫情嚴重影響，基數很低，周一中國政府公布的數據可能會誤導性地被誇大。

習近平領導下，中國在國際社會日趨孤立，西方國家表示不會與中國在經濟上“斷鏈”，但是要“去風險”，為什麼要“去風險”，因為一個專制而強大的中國正在對西方構成威脅。7月14日，美國國務卿布林肯在美國—東盟國家會議上直呼大家團結起來，應對中國在南中國海的“脅迫行動”，也是“去風險”動作。還有，美國推出一系列限制向中國出口高端芯片以及製造芯片設備的政策，並呼籲歐盟、日本諸國配合行動。紐約時報的文章將此形容為一旦成功，可能會影響中國一代人進步的重量級行動。

其實，中國在國際上的困境很大程度上與習近平“東升西降”的嚴重誤判關聯，全面挑戰西方，讓西方終於警覺，習近平治下的中國不僅愈來愈遠離文明世界，而且對世界構成威脅。也就是說，習近平政權比鄧以來任何一屆政權都強調安全意識，與習本人親自打造的這樣一種惡劣的國際國內環境密不可分。

政治評論員鄧聿文認為，習在高級幹部中做極限思維的動員，是因為他意識到，終有一天，中美的對決會到來。也有分析認為，習近平的極限思維，也包含習所擔心的“黑天鵝”“灰犀牛”等國內突發事件。2022年11月全中國爆發的迫使習近平放棄清零政策的“白紙運動”，應是習近平沒有料到的“黑天鵝”事件。他更沒有料到的是，就在他在中共二十大開啟第三任不幾天，中國青年人喊出了“打倒共產黨，習近平下台”的口號。

陳文清要求全黨支持“隱蔽戰線”，把它提到維護“兩個確立”的高度，無疑是以實際行動落實習近平的“極限思維”。落實 “極限思維”，還包括今年7月1日起施行的新修訂的『反間諜法』，陳一新稱，『反間諜法』是推進隱蔽戰線工作體系和能力現代化的重大舉措。

7月15號，中共政法委長安劍微信公號推出宣傳片『有我』，“致敬隱蔽戰線的無名英雄”，長安劍稱：“我，隱蔽於無聲，亮劍於無形，在沒有硝煙的戰場上，護國安寧。”

習近平政權這是在提醒黨內黨外國內國外，中國的大小特務們出動了。