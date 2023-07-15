英國國防大臣華萊士考慮在秋季政府改組中卸任

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英國《星期日泰晤士報》周六(7月15日）報道稱，英國國防大臣本·華萊士將在預計於9月份舉行的政府改組期間離職。

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法新社援引《星期日泰晤士報》的報道稱，在擔任國防大臣四年後，"華萊士決定在下一次改組時離開政府"，報道並稱，他不會參加下一次立法選舉。

今年53歲的本·華萊士自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，在西方國家支持烏克蘭方面發揮了關鍵作用。作為北約秘書長職位的候選人之一，他沒能獲得美國的支持，這個職位由斯托爾滕貝格續任一年。

華萊士在採訪中解釋說，他之前沒有做出這個決定，是因為他認為保守黨會輸給在民調中看好的工黨。

華萊士今年53歲，是英國前首相約翰遜的親密盟友。同時，他也是任職時間最長的保守黨國防大臣。華萊士也是過去三屆政府中唯一一位一直在任的負責主要事務的部長。

華萊士表示，他成功將國防預算增加了240億英鎊，這是他上任後取得的成績之一。

華萊士向《星期日泰晤士報》表示，到本世紀末，世界將“變得更加不安全”。他說， “我認為我們會發現自己陷入衝突。無論是冷戰還是熱戰，我認為我們都會處於一個困難的境地”。

他表示，英國可能會捲入非洲與基地組織和伊斯蘭國有關組織的衝突。

華萊士並對中國在南海的擴張、地區局勢和核擴散問題表示擔憂。

關於烏克蘭戰爭，他表示，俄羅斯總統普京如果失敗可能會“發瘋”，普京並會尋找新的(攻擊）目標，例如西方通信和能源供應的海底電纜。