歐盟與突尼斯簽署經濟及移民合作協議

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歐盟和突尼斯周日(7月16日）簽署關於經濟及移民政策“戰略夥伴關係”的諒解備忘錄，涉及打擊非法移民、可再生能源以及突尼斯經濟發展等多個領域。

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法新社消息，歐盟委員會主席馮德萊恩對這項致力於共同繁榮的協議表示歡迎。突尼斯是成千上萬移民穿越地中海前往歐洲的出發地。

一個月前，意大利總理梅洛尼及荷蘭首相呂特陪同馮德萊恩對突尼斯進行了三人首次訪問，訪問期間他們提出了建立歐盟與突尼斯合作關係的設想。歐盟當時計畫向突尼斯提供超過10億歐元援助，以幫助這個北非國家克服日益加深的經濟危機。這場危機已促使成千上萬的移民越過地中海前往意大利。

梅洛尼周日表示，這是綜合應對移民危機的新的重要一步，梅洛尼並邀請突尼斯總統賽義德參加下周日在羅馬舉行的移民問題峰會。

梅洛尼表示，突尼斯與歐盟之間的夥伴關係“可以被視為與北非建立新型關係的典範”。

荷蘭首相呂特認為，“該協議將有利於歐盟和突尼斯人民”，他並回顧說，歐盟是突尼斯的主要貿易夥伴和主要投資者。在移民問題上，呂特表示，"該協議將更好地管控非法移民”。

歐盟與突尼斯簽署的“全面戰略夥伴關係”諒解備忘錄包括1.05億歐元的援助，用於打擊非法移民，協議還包括給與突尼斯的1.5億歐元的財政援助。突尼斯目前債務被占其GDP的80%，面臨資金嚴重短缺缺。

歐盟及意大利、荷蘭三位領導人首次訪問突尼斯時就提到了“9億歐元的長期貸款財政援助計畫”，這筆援助可能在未來幾年以貸款的方式提供給突尼斯。

馮德萊恩周日表示，歐盟準備在條件滿足後立即提供援助。