沙利文：朝鮮可能再次試射導彈 美韓日舉行海軍聯合演習

美國/朝鮮/韓國/導彈試射

美國白宮國家安全顧問沙利文周日(7月16日）表示，如果朝鮮在上周進行洲際彈道導彈試驗後進行新的核試驗，美國“不會感到驚訝”。美國、韓國和日本周日舉行聯合海軍導彈防禦演習，韓國海軍表示，美日韓的聯合演習旨在應對朝鮮不斷變化的導彈及核威脅。

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法新社報道，沙利文在哥倫比亞廣播公司(CBS)周日播出的採訪中表示， “一段時間以來，我們一直擔心朝鮮將進行第七次核試驗，不過目前還沒有看到任何跡象表明這種情況會很快發生”。

沙利文指出，"但如果朝鮮就其洲際彈道導彈能力開展另一次試驗，也不會令人感到意外。”

白宮國家安全顧問沙利文稱，平壤幾年前就開始測試這種能力，並且“將繼續這樣做”。

朝鮮周四表示，在領導人金正恩本人的監督下，已成功測試新型固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）。朝鮮方面稱，這枚使用新型固體燃料的“火星-18”型洲際彈道導彈飛行高度為1,001公里，最高高度為 6,648 公里，然後墜入日本東海海域。朝鮮表示，這是對敵人"強烈且實際的警告"。平壤當局並形容火星18型是朝鮮核打擊力量的核心。

聯合國、美國及其包括法國在內的盟國都紛紛強烈譴責朝鮮這次導彈發射"嚴重違反了聯合國安理會決議"。

儘管如此，沙利文在訪談中還是重申了美國提出的談判提議，並保證華盛頓“準備坐下來，無條件地討論朝鮮的核計畫”。

另據路透社消息，美國、韓國和日本周日(7月16日）舉行聯合海軍導彈防禦演習。鑒於朝鮮幾天前剛試射洲際彈道導彈，韓國海軍周日表示，美日韓的聯合演習旨在應對朝鮮不斷變化的導彈及核威脅。

韓國海軍表示，周日舉行的三方演習在韓國與日本之間的國際水域進行，聚集了3個國家配有神盾雷達系統的驅逐艦。

美國及其亞洲盟友一直努力改進朝鮮導彈訊息的共享系統。韓國和日本各自與美國雷達系統連接，但彼此之間沒有連結。

韓國軍方表示，透過設定一個虛擬目標的情境之下，這次演習意在讓盟國更熟練地回應朝鮮彈道導彈試射行動。

韓國海軍軍官表示："我們將借我軍強大的反應系統和三方合作，有效對付朝鮮的導彈及核威脅。"