烏克蘭承認在東線處於守勢 但在巴赫穆特逐步推進

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭周日承認，烏軍在東部前線處於守勢。

2023年7月5日，烏克蘭頓涅茨克州巴赫穆特附近，第10突擊旅的一名烏克蘭軍人向俄軍前線陣地發射D-30型火炮。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾在基輔表示，烏克蘭部隊在烏東戰場“處於守勢”。她說，“連續兩天，敵人向哈爾科夫地區的庫皮揚斯克發起猛攻”。她說，“在那裡發生了殘酷的戰鬥，一天之內敵我陣地互換多次。”

不過，馬利亞爾副部長同時表示，烏軍在巴赫穆特附近“正在逐步推進”，巴赫穆特戰前擁有7萬居民，在經過近一年的激烈爭奪戰後，五月份落入俄羅斯之手。

馬利亞爾補充說，“在巴赫穆特南翼，我們每天都在前進，在北翼，敵人向我們進攻，我們堅守陣地。”

她還表示，在Avdiïvka和Marïnka方向，俄軍繼續進攻。“我們的守軍繼續有效地遏制他們。戰鬥仍在繼續，陣地沒有任何變化”。

周日，烏克蘭總參謀部稱，對烏克蘭南部兩個被俄羅斯佔領的城鎮梅利托波爾和別爾良斯克的進攻行動仍在繼續。

在西方國家提供的重型武器支援下，烏克蘭在上個月對俄軍發起了反攻。但基輔承認戰鬥異常激烈，呼籲盟友提供更多武器，尤其是遠程炮彈。烏克蘭總統澤連斯基承認反攻步伐進展比較緩慢。

據指出，俄羅斯軍隊在佔領區建立了堅固的防禦工事，包括布置大片雷區，而且仍擁有足夠的火力打擊烏克蘭軍隊。

烏軍反攻進展相對緩慢一個很重要的原因是因為受阻於俄軍密布的雷區。一位烏克蘭救援人員對『紐約時報』表示：“我從未想象過這樣的事情”。

據報道，地雷是俄羅斯人在阿富汗和車臣廣泛使用的戰爭武器，2014年俄羅斯軍隊首次侵入頓巴斯之後，也在這一地區大量佈雷。曾深入烏克蘭南部雷區的烏克蘭士兵稱，那裡的雷區更大、更複雜。

該報報道，在士兵穿越雷區之前，排雷人員通常在夜間進入雷區排雷。排雷隊首先清理出一條寬約600米的小路。然後，他們掉過頭來沿着這條小路再清理幾百米，“以便讓兩名士兵肩並肩擡着擔架行走”。

排雷工作既費力又危險，尤其是地雷種類繁多。田地里一般都布有誘殺裝置，當地雷被提起或絆線被拉動時就會引爆。更複雜的爆炸物在烏克蘭的田野里也很常見，例如彈跳地雷，當踩到這種地雷時，會彈跳到與人等高後引爆。

據烏克蘭排雷人員表示，即使道路已經清理完畢，危險依然存在：“俄羅斯軍隊經常發射火箭彈，在通常已排雷的地區撒布難以發現的綠色塑料小地雷”。