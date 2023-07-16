秦剛失蹤狀態何時了？

秦剛消失之謎

不久前躍升為副國級的中國外交部長秦剛，突然在外交舞台消失，自從6月25日起，一直沒有蹤影，引起一連串疑問。

2023年5月12日，中國外交部長秦剛訪問挪威奧斯陸。自6月25日起，秦剛消失了蹤影，中國官方沒有任何正式的解釋。

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尤其他所在的大本營—中國外交部對秦剛消失的原因支支吾吾，吞吞吐吐，欲說還休，讓事情變得更加不可捉摸和神秘。

中國外交部發言人汪文斌7月11日稱秦剛因身體原因不能出席在印尼雅加達舉行的東盟外長系列會議，香港星島日報道稱他感染了新冠，不久會恢復工作，可是，感染新冠病毒最多十天半月就會痊癒，如今已二十天有餘，秦剛毫無音信。

最可疑的是官方對秦剛“失蹤”的態度。7月14日，法新社記者就秦剛何時上班詢問，外交部發言人汪文斌的表現非常尷尬，低頭看稿，沉默幾秒後不置可否，給人感覺外交部似乎知道內情，但無法明說。

秦剛消失已經二十幾天了，官方不作任何說明，傳言滿世界紛飛。有說捲入內鬥的，有說他陷入桃色醜聞的，還有更聳人聽聞的。

有分析指，秦剛才高升數月，就捲入內鬥，很不可信，至於有情婦之說，中共高官此類事甚多，僅為此就倒台也十分罕見，所謂落入雙面間諜陷阱的說法，更有點像好萊塢大片……

學者傅志彬分析：“一般來說，中共體制內不會因為性關係混亂下台，而是因為政治問題以搞性關係混亂之名被下台。”

前中央黨校教授蔡霞舉出曾被網球名將彭帥公開指控性侵的前中共常委張高麗的例子，這些人都沒事，“秦剛會因家外有家就被紀檢委大義滅官？”

那秦剛到底會有什麼事？

以中國外交部長之身份，如此隱身，卻沒有一個隱身的公開的說得過去的理由，有分析指這顯示了中共官場十分陰暗的一面：再大的官，也會突然消失。

秦剛的隱身也讓人聯想到習近平與王岐山聯合反腐時期，有些昨日還很紅火的高官，突然銷聲匿跡了，漸漸地、慢慢地傳出被“雙規”，直指被落馬的消息。

秦剛陞官升得很快，2022年10月，秦剛成為中央委員。二十大的中央委員，都是經過習近平分別談話，認真甄別的，因此，二十大的中央委員會，人稱習家軍滿天下。

同年12月，秦剛提前晉陞為外交部長，並未循慣例等到次年3月的全國人大會議正式任命。

今年3月12日兩會，擔任外長不到三個月的秦剛更升任國務委員，加入副國級行列，成為“最年輕的黨和國家領導人”。其晉陞速度之快在中共政壇也屬罕見。

秦剛到底有事？無事？有病？無病？中共當局至少他當家或者他曾經當家的外交部應該給一個交代。無論如何，這件事把中共官場的任性、無規則，陰暗、不透明，處處布滿陷阱，神秘可怖暴露在世人面前。

從外交部官網看，部長一欄還明明確確地寫着，秦剛是外交部長，為什麼還要躲躲藏藏？

秦剛之事如何演變，只好“拭目以待”了。在政治評論人士鄧聿文看來，“此事從一個側面再次說明一個顛簸不破的常識：極權統治之下，政權本身具有高度的不穩定性，以致涉及任何一個高官不合常理的舉動，都會引起人們對這個政權無限的聯想。”