中國上半年GDP 5.5% 遜預期 官稱有信心達全年5%左右目標

中國，經濟

中國第二季經濟按年增長 6.3%，令上半年的經濟增長(GDP)只有5.5%，兩者均較市場預期差。不過，中國統計局預期，全年經濟將穩步恢復，完全有信心完成國務院「5%左右」的預期目標。但有在港外資銀行認為，中國經濟按季增速低於正常水平，反映經濟已處於下行周期，估計中國全年GDP只有4.9%。

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中國統計局今(17日)早公布最新經濟增長數據，第二季的經濟增長是6.3%，按季加快1.8個百分點，但較市場預期的 7.1%低；兩季合計，中國上半年錄得5.5%的經濟增長，較市場預期的 6.1%差。

中國經濟增長幅度與其「三頭馬車」個別發展有關，6月社會消費品零售總額按年升3.1%，略低過預期的3.2%，並較5月的12.7%顯着放緩，令上半年累計按年升8.2%；規模以上工業增加值方面，6月的增幅達4.4%，高過市場預期的2.7%，使上半年的按年增幅達到3.8%，較市場預期高 0.3個百分點；全國固定資產投資方面，上半年按年增長3.8%，高過預期的3.5%，但較首五個月的增幅已放緩0.2個百分點，其中，上半年房地產投資按年減少7.9%，減幅較市場預期多 0.4個百分點。

身兼該局國民經濟綜合統計司司長的統計局發言人付凌暉在記者會上表示，中國國民經濟回升向好，但同時世界政治經濟形勢錯綜複雜，中國經濟持續恢複發展的基礎仍不穩固，下階段要着力暢通經濟循環，在轉方式丶調結構丶增動能上下更大功夫，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，預計全年經濟將穩步恢復，「 完全有信心丶有條件丶有能力完成社會經濟發展預期目標任務」。

翻查資料，中國 3月兩會期間通過全年經濟增長目標為5%左右，而世界銀行上月中則把中國GDP增長上調至5.6%，因為中國的消費需求反彈會帶動經濟增長。

不過，澳新銀行(ANZ)大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，中國上季經濟按年增速在去年同期較低基數情況下仍遜色於市場預期，主要是受到消費丶房地產投資等疲弱表現拖累。

他認為，目前經濟環境可能難以消化青年高失業率，有關結構性問題可能進一步打擊國內消費復蘇，而北京雖已推出多項措施以支持房地產市場，但民眾對樓價預期已經改變，如果缺乏政策支持，相信下半年房地產數據會持續疲弱，故此，預計下半年經濟反彈力度有限，今年經濟按年增長可能只有 4.9%。