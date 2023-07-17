中國第二季度經濟增長數字靠不住？

中國經濟

中國國家統計局周一公布上半年經濟數據，強調“上半年國民經濟恢復向好”，上半年GDP同比增長5.5%。但往細里分析，尤其看第二季度的經濟增長數據，表面的增長掩蓋着深層的困境，法新社以“中國第二季度經濟增長出現欺騙性反彈”標題。不少人認為，全球第二大經濟體形勢嚴峻。

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從官方數據看，第二季度國內經濟環比僅僅增長0.8%，不到第一季度環比增速2.2%的一半。專家認為這一結果反映的是社會消費品零售總額疲軟、民營部門投資低迷、出口形勢逆轉。

第二季度經濟增幅從第一季度的4.5%增至6.3%，但低於此前美國、法國、英國的三家媒體機構---彭博社、法新社以及路透社的預測，三家機構對第二季度經濟增長的預測分別為7.1%、7.1%、7.3%。

而且這一經濟同比增幅提升主要原因是去年同期比較基數偏低。2022年，中國政府採取極其嚴酷的動態清零政策，到處封城封省，對經濟發展造成重創，GDP僅增0.4%，今年第二季以去年同期GDP為基數計算，數據存在着相當嚴重的扭曲。

即便對這一增幅數據也有人質疑，因為投資、出口都在下降，消費謹慎，GDP居然還能增長6.3%，這一數據從何而來？

以往帶動中國經濟強勁增長的是出口，今年上半年出口高達16634億美元，但同比去年同期的17323億美元，降幅為4.0%。6月份出口達2631億美元，與去年同期的3297億美元相比，跌幅高達20.2%。

投資是拉動中國經濟增長的要素，今年上半年固定資產投資比去年同期降幅10.4%，今年上半年民間投資比去年同期更是下降了16.0%。

因此，可以說第二季度中國經濟環比幾無增長，更嚴重的是青年失業率繼續攀升。16至24歲青年失業率從5月份的20.8%升至6月份的21.3%，這意味着，中國這一年齡段的青年人中超過五分之一的人失業，創下2018年有該項統計以來的最高紀錄。

中國在去年末終結動態清零政策後在一些行業期待的復蘇仍未顯現，第二季度以來，這一復蘇已趨於乏力。

華爾街日報報道說，市場曾寄望於中國消費者能夠推動經濟持續復蘇，同時希望長期下行的房地產業出現轉機，從而在出口需求減弱的情況下提振經濟，“周一的數據暗示這種希望是錯付了。6月份社會消費品零售總額環比僅增長0.2%，這表明家庭對消費持謹慎態度。有經濟學家稱，家庭的謹慎反映了對就業和更廣泛經濟的焦慮，以及疫情帶來的仍未痊癒的傷痕，比如收入和工作崗位減少。”

滙豐銀行經濟學家辛二林（Erin Xin）告訴法新社記者：“第二季度，由於全球對中國商品的需求下降，拖累了出口，房地產行業疲軟，國內需求普遍不足，使復蘇的勢頭失去了動力”。

法新社分析說，中國的官方經濟增長數據具有明顯的政治性，容易受到質疑，但考慮到這個世界第二大經濟體的規模，這些數據始終受到密切關注。

美國中國問題專業公司“透視中國”(SinoInsider)的分析師警告說，必須“做好心理準備，我們可能會看到中國經濟進一步嚴重惡化的跡象”。他還指出，長期以來一直推動中國經濟發展的房地產業仍然深陷危機，威脅着開發商的生存。因此，“透視中國”認為，我們應該“對官方數據持懷疑態度”。

華爾街日報援引穆迪分析經濟學家Harry Murphy Cruise給客戶的一份報告中說，中國經濟復蘇正從糟糕局面走向更糟糕的局面；對中國來說，2023年愈發像是乏善可陳的一年。