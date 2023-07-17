俄羅斯終止黑海糧食出口協議 聯合國表示"遺憾" 美歐各國紛紛譴責

俄羅斯/烏克蘭/穀物協議/聯合國

在俄羅斯稱烏克蘭襲擊克里米亞大橋的幾小時之後，莫斯科宣布終止黑海糧食出口協議，聯合國及美歐各國紛紛提出批評、美國國務卿布林肯表示"俄羅斯的決定不可接受"；歐盟委員會主席馮德萊恩稱，俄羅斯暫停黑海糧食協議是“自私自利之舉”聯合國秘書長對此深表遺憾。澤連斯基稱，烏克蘭仍希望通過黑海繼續出口穀物。

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就在俄羅斯稱烏克蘭襲擊克里米亞大橋的幾小時之後，俄羅斯宣布停止參與由聯合國斡旋達成黑海糧食出口協議——該協議允許烏克蘭糧食通過黑海完成出口，協議於17日午夜到期。俄方稱這項決定與克里米亞大橋遇襲無關，並稱一旦滿足俄方要求就會恢復執行協議。

聯合國與土耳其去年7月斡旋達成的黑海糧食協議，旨在讓被俄烏衝突封鎖的烏克蘭穀物安全出口，藉此緩解全球糧食危機。但最後一艘受到協議保護的船舶周日駛離烏克蘭。

在這份協議下，從烏克蘭出口的玉米、小麥和其他穀物，總數將近3300萬公噸。

俄羅斯已透過駐白俄羅斯首都明斯克的大使館正式通知烏克蘭，俄方將停止參與黑海穀物協議。克里姆林宮發言人培斯科夫周一向媒體證實，相關協議效力到周一為止。

美歐各國及聯合國紛紛對俄羅斯的決定予以譴責。

美國國務卿布林肯周一表示，俄羅斯停止執行烏克蘭穀物出口協議的決定“不可接受”，布林肯表示，(莫斯科）這一決定將導致食品價格上漲。布林肯說，俄羅斯將“食品當作武器，此舉將使急需食品地區的糧食供應更加複雜化，並會導致價格上漲”。

聯合國秘書長古特雷斯周一表示，俄羅斯總統普京無視聯合國對延長協議的提議，令他深感失望。古特雷斯表示，俄羅斯退出協議，意味着促進俄羅斯糧食和化肥出口的相關協議也終止，也將對全球各地有需要的人造成打擊。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱，俄羅斯暫停黑海糧食出口協議的決定是“自私自利之舉”，她並補充稱，歐盟將繼續努力確保貧窮國家的糧食安全。

英國外交部發言人17日表示，俄羅斯必須延長黑海糧食出口協議，並承諾全面推行，英方批評俄羅斯把糧食作為武器，阻止糧食到達最需要的人手中。

烏克蘭總統澤連斯基周一表示，儘管莫斯科宣布終止有關穀物出口協議，烏克蘭仍希望通過黑海繼續出口穀物。澤連斯基表示，“即使沒有俄羅斯的參與，我們也應採取一切措施，以使烏克蘭能夠繼續使用黑海的這條通道(出口穀物）。我們不會害怕”。