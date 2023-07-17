克里會晤解振華 呼籲採取緊急行動應對氣候變化

美國/中國/氣候變化

美國氣候特使約翰·克里周一(7月17日）在北京與中國氣候變化事務特使解振華會面，法新社稱，在全球兩大主要溫室氣體排放國代表重啟氣候對話之際，克里呼籲採取"緊急行動"，敦促中國與美國一起減少甲烷排放及燃煤發電；解振華稱，中美氣候特使可為改善中美關係發揮作用。

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法新社報道，克里周一在北京與解振華進行了4小時的會談。

克里在會見後發推文說，華盛頓和北京“必須在許多方面採取緊急措施，特別在應對煤炭和甲烷污染等挑戰方面採取行動”。

克里並表示，"氣候危機要求世界上兩個最大經濟體共同努力限制地球變暖"。

法新社並引述中國外交部發言人毛寧周一在例行新聞發布會上表示，"氣候變化是全人類面臨的共同挑戰"。她稱，"中國同美國就氣候變化相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代福祉"。

據路透社周一下午發出的報導，克里表示，美中兩國在11月舉行"第28屆聯合國氣候變化大會"(COP28）前取得真正進展至關重要，他敦促中國與美國一起減少甲烷排放並減少燃煤發電對氣候的影響。

克里指出，希望未來3天雙方可以開始採取一些重大步驟，向全世界展示美中將認真嚴肅面對人類自行製造且要面對的共同風險、威脅及挑戰。

解振華表示，中美氣候特使可在改善中美關係上發揮作用。作為美中氣候特使，克里與解振華已舉行53次會見。

報導指出，雙方此次會面將持續到19日，雖然沒有正式議程，但期望可以聚焦減少甲烷排放及其他非二氧化碳排放，以及將於今年舉行的"第28屆聯合國氣候變化大會"(COP28）。

報導稱，中國對煤炭的依賴也可能將成為雙方討論議題。克里讚揚中國在建設可再生能源的工作"難以置信"，但同時被新建的燃煤電廠削弱了成效。

中國先前表示，會在2026年開始減少使用煤炭。但去年起，新的燃煤項目獲審批速度卻告加快。

這次是克里第3次以氣候特使身分訪問中國，他與解振華16日共進晚餐，克里讚揚解振華病後返回工作崗位，兩人互稱對方是朋友。

2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，克里原定去年的訪華行程也因此延後。