去風險化：美外委會通過撤香港經貿辦特權 港官稱雙輸 中方揚言有措施捍衛

中國，美國，香港，經貿

位居香港貿易總額第三位的美國，其國會參議院外交關係委員會(外委會)通過法案，要求美國總統檢討香港駐美經貿辦事處的特權豁免待遇，若法案日後獲得國會兩院通過，香港駐美國的三個經濟貿易辦事處（下稱經貿辦）或被取消外交特權待遇，甚至可能要閉館。中方強烈譴責和堅決反對，稱會采有力措施捍衛利益；港府相關局長丘應樺指出，撤館對美國是「損人不利己」，亦不利香港招商引資，聲言不排除轉往中亞和非洲設立經貿辦。

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香港財經報章《信報》今(17日)在題為《美國對華「去風險」 香港成為犧牲者》的社評中指出，西方口中的「去風險」，可理解為「慢性脫鈎」，即能脫鈎便脫鈎，而法案的通過，正好為美國的「去風險」作出詮釋，即議員既視香港經貿辦是變相的「中國領事館」，美國沒必要讓「中國風險」利用香港名義額外存在。社評續稱，儘管港府費盡口舌，但「覆巢之下無完卵，……中美角力既然持續，香港的獨特角色和地位難免愈來愈被淡化。」

美國參議院外委會在當地時間上周四（13日）一致以口頭通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），要求總統在議案生效30日內確認香港駐美經貿辦在美國的職能和享有的外交待遇是否獲得延續。假如美國總統認為有關外交特權需要取消的話，香港駐美國華盛頓丶紐約及三藩市的三個辦事處將需要在六個月內關閉。若總統認為香港經貿辦應繼續享有這些外交權利，國會亦有權提出否決決議，一旦否決決議獲得通過，行政部門必須撤銷香港經貿辦的外交特權。

美議員：香港失自治 經貿辦成中共另一喉舌

提出議案的共和黨議員盧比奧(Marco Rubio音譯)和民主黨議員默克利(Jeff Merkley音譯)在表決後發表聲明，指相關經貿辦享有的一系列特權是基於香港不在中共的專制統治下，但在北京強推《港區國安法》後，美國已不再承認香港的自治權。他們認為，香港駐美經貿辦已成為中共另一個喉舌，以遮掩中共長久以來侵犯港人及其他被北京視為有威脅人士的人權。

香港政府同晚(香港時間14日)發表聲明，強烈譴責美國外委會通過法案，認為是粗暴干預香港事務。

中國外交部駐港特派員公署亦在翌日發表聲明，對通過法案表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即停止推進相關法案。發言人指出，香港是美國最大的貿易順差來源地，但美方少數政客將經貿問題政治化丶工具化，企圖「以港遏華」。發言人認為，這最終只會是「搬起石頭砸自己的腳」，強調中方絕不接受威脅，「必將採取有力措施堅決捍衛自身主權安全發展利益」。

港府商務及經濟發展局長丘應樺昨(16日)早在一個電視台清談節目中再次反對法案，批評美方無理污衊，強調經貿辦依法成立，無違反反任何規條，港府會極力爭取，以保持經貿辦地位，但若真的要撤離，經貿辦自然不能進行應做之事，不利香港招商引資，亦會影響港美合作，促請美方慎重考慮，不要損人不利己。

港府現時在14個海外城市設置經貿辦，作為香港駐當地的官方代表，當中逾半在歐美地區，丘應樺在節目中表示，會審視效益及經濟發展路向，考慮在中亞及非洲成立經貿辦。

港府工業貿易署數字顯示，截至去年，美國與香港之間的雙邊商品貿易總額較之前一年跌2.8%，達641億美元（5021億港），排在香港貿易總額第三位，佔總值5.3%；以出口和轉口計算，美國排在第二位，分別佔比11.9%和6.4%；進口數額的排位最後，美國排第六位，佔比4.2%。