布林肯證實賴清德將過境美國 呼籲北京不要借故挑釁

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美國國務卿布林肯周一(7月17日）證實，台灣副總統賴清德8月出訪巴拉圭往返將過境美國。布林肯強調，台灣副總統過境有多次前例，中國不應借故挑釁，美方致力維繫台海和平穩定。

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台灣外交部次長俞大㵢周一宣布，台灣總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，8月將率團出席巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮，台灣將會依循過去出訪南美洲或中南美洲慣例，安排在美國過境。

面對賴清德將過境美國，中國外交部周一聲稱，中方"堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由竄美，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整"。

法新社報道，美國國務卿布林肯周一下午在國務院發表談話時，被問及賴清德過境美國計畫。布林肯證實，預期賴清德出訪巴拉圭往返將過境美國，但沒有透露過境地點。

布林肯表示，考慮到飛行距離，過境是"相當依循慣例的作法"。布林肯說，過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，也是賴清德第2次過境美國，"中國沒有理由借故進行挑釁行徑"。

布林肯重申，美國致力維繫台海和平與穩定，這攸關區域乃至全球安全與繁榮。他已多次向中方表示，美國無意改變台海現狀，美國政策沒有改變，包括上周與中共外事辦主任王毅在印尼的會晤，也強調了這一點。

據中央社報道，美國國務院一位發言人以不具名方式告訴中央社記者，過境是台灣方面依據出訪行程所做的決定，"會以安全、舒適、便利、尊嚴原則辦理"，台灣會在適宜時間公布更多行程細節。雖然賴清德同時身為總統參選人，過境將依循副總統過境前例辦理。

這名發言人表示，美方已向北京說明，"他們沒有理由對過境反應過度，或借故在台海進行挑釁行徑，或者是干預台灣選舉"。發言人重申，台灣高層官員過境美國是長年慣例，符合美台關係非官方性質，美國"一中政策"沒有改變。

由於賴清德過境期間正值台灣選舉時期，美國國務院發言人強調，美國會謹守不偏不倚原則，不會偏袒任何參選人或政黨，會致力確保每位參選人獲得公平待遇。

除了賴清德外，這名發言人透露，預期國民黨總統參選人侯友宜今年秋季初將訪問美國。