超級負債的中國恆大兩年凈虧損1000億歐元

中國經濟

瀕臨破產的中國房地產巨頭恆大集團，周一公布其推遲已久的年度業績報告，根據報告，該集團2021年和2022年凈虧損1000億歐元，負債超過3000億歐元。

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根據提交給香港證券交易所的文件，該公司2021年的凈虧損為6862.2億元人民幣，相當於852億歐元，2022年的凈虧損為1258.1億元人民幣，相當於156億歐元。

恆大在一份交易所文件中稱，這些虧損表明 "存在重大不確定性，可能對集團持續經營的能力產生重大疑問"。

在中國政府採取措施限制房地產行業過度負債，以及消費者無節制的投機行為之後，中國昔日排名第一的房地產公司恆大正被驚人的債務所扼殺，當時預計到2021年該集團債務將超過3000億美元。

從那時起，恆大的財務健康狀況一直是市場關注的焦點，因為這個曾經號稱擁有20萬員工的集團在中國的倒閉將對經濟造成災難性的後果。

房地產是中國支持經濟增長的關鍵領域。它佔中國國內生產總值的四分之一以上，並支撐着一支低技能的勞工大軍。

恆大股票自2022年3月起暫停在香港聯交所上市。

同月，恆大集團表示無法在香港證券交易所規定的時間內公布2021年經審計的業績，並將延遲歸咎於 "大量額外審計程序 "和新冠大流行。

去年3月，恆大提交了一份債務重組計畫草案。該開發商表示，它正向債權人提議將債務換成新債券和兩家子公司的股權，這些子公司從事其雄心勃勃的電動汽車業務。

4月初，該公司宣布其重組計畫已通過談判並獲得國際債權人集團的批准，這是該公司為減輕其巨額債務而邁出的決定性一步。

恆大集團周一表示："重組計畫將於2023年10月1日生效，截止日期為2023年12月15日。