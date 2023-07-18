南非總統稱在金磚國家峰會上逮捕普京形同與俄宣戰

金磚國家峰會

周二公布的原本列為機密的文件顯示，南非總統拉馬福薩表示，南非如果逮捕前來南非出席金磚國家峰會的俄羅斯總統普京，等於向俄羅斯宣戰。

2023 年 6 月 17 日，俄羅斯聖彼得堡，俄羅斯總統普京與南非總統拉馬福薩在會見非洲領導人代表團，討論他們提出的俄羅斯與烏克蘭和談建議後握手。

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南非全國目前就是否邀請俄羅斯總統普京出席將在約翰內斯堡舉行的金磚峰會一事進行激烈辯論的時候，一份周二披露的文件顯示，該國總統拉馬福薩曾表示：在金磚峰會上逮捕普京等於向俄羅斯宣戰。

普京被邀請出席應於8月22-24日在南非約翰內斯堡召開的金磚國家峰會。南非目前是金磚國家的輪流主席國，金磚國家由南非、巴西、中國、印度和俄羅斯組成。

問題是國際刑事法庭於3月份就俄羅斯總統普京涉及驅逐烏克蘭兒童至俄羅斯的戰爭罪頒發了拘捕令，克里姆林宮一直予以否認。

南非作為國際刑事法庭成員國，原則上，一旦普京出現在南非國土，南非有義務將其逮捕。南非當局目前陷於兩難境地，該國直到目前拒絕對俄羅斯入侵烏克蘭作出譴責。

這一事件目前在南非演變成一場法律戰，該國主要反對黨--民主聯盟試圖通過司法渠道迫使政府承諾：一旦普京踏上南非國土，他將被逮捕，並將交送國際刑事法庭。

在一份宣過誓的聲明中，南非總統拉馬福薩指責反對黨民主聯盟“不負責任”。他在這份文字聲明中寫道：“俄羅斯明確表明，任何逮捕其總統的行為都等同於宣戰。 而冒着讓國家與俄羅斯開戰的風險是不符合我國憲法的"，拉馬福薩認為這違背了他保護國家的職責。

拉馬福薩總統6月份簽署的這份文件中表明，南非正在尋求獲得國際刑事法院豁免條款，理由是逮捕普京可能威脅“國家的安全、和平和秩序”。該文件原本列為機密，但國際刑事法庭後來決定公之於眾。

在最近一次接受南非地方媒體採訪時，該國副總統保羅·馬沙蒂萊表示，南非政府試圖勸阻普京不要親抵南非開會，但直到目前沒有任何效果。

金磚國家打算在迄今由美國和歐洲佔主導地位的國際機構中發揮更大的影響力，將在約翰內斯堡舉行的峰會，將是第十五屆金磚國家峰會。