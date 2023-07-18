朝鮮向東海試射彈道導彈 韓美核磋商小組舉行首次會議

朝鮮/導彈試射/韓國/美國/軍事

韓國聯合參謀本部周二(7月18日）表示，朝鮮在周三凌晨向東海發射彈道導彈。韓國軍方正在對這次發射進行分析，以了解發射的導彈類型。韓美核磋商小組舉行首次會議，美軍核潛艦42年來首度停靠韓國。

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日本傳媒引述政府官員報道，朝鮮可能發射多於一枚的彈道導彈，並相信全部落入日本專屬經濟區外的海域。

此前，美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾周二表示，美國一艘核武潛艇時隔40多年停靠在韓國港口。這凸顯兩國採取行動對抗朝鮮與日俱增的軍事威脅。

法新社報導，韓國與朝鮮關係目前正處於史上最低點之一，不僅外交互動停滯，朝鮮領導人金正恩還要求增加武器發展，包括戰術核武。美國和韓國則以加強國防合作回應，派出先進隱形戰機和美國戰略資產進行聯合軍演。

美國和韓國周二在首爾召開雙邊"核咨商小組"（Nuclear Consultative Group，NCG）首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗朝鮮。

美方代表坎貝爾（Kurt Campbell）在會後對媒體記者表示："我們談話的時候，一艘美國核潛艦今天停靠在釜山港。"

韓聯社報導，這是美國戰略核潛艇時隔42年再次訪韓停靠。美國上次派遣具核武能力的潛艦到韓國，要追溯到1981年，美軍"羅伯特李號"（USS Robert E.Lee）核潛艦曾在1981年3月入韓停靠。

韓國總統尹錫悅今年4月赴美國進行國是訪問時，美國宣布將部署一艘能發射可攜帶核彈頭的潛艇到朝鮮半島，但當時並未提供明確時間表。

與坎貝爾一同主持周二會議的韓國國家安保室第一次長金泰孝向媒體表示："美方展現強大決心，如果朝鮮用核武攻擊韓國，將立即遭到壓倒性、決定性應對措施反擊，導致其政權滅亡。"

金泰孝並表示，韓美並商定，將探討聯合應對朝鮮核威脅的方案，並細化核戰略，擴大核常武器情報共享合作。