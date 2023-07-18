歐洲議會外委會將組團訪問台灣 會晤總統蔡英文

歐洲/台灣/議員訪台

歐洲議會外交委員會（AFET）代表團應台灣政府邀請，將於7月25日對台灣進行為期3天訪問，代表團訪台期間將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德舉行會晤，並與台灣官員討論歐洲與台灣外交事務合作及印太戰略。

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中央社援引台灣外交部周二發布新聞稿指出，歐洲議會外交委員會7月25日至27日訪問台灣。訪問團由歐洲議會外委會副主席率領，成員包括8位跨黨團的歐洲議會議員，及歐洲議會秘書總處官員與相關黨團政策顧問共15人。台灣外交部對歐洲議會外交委員會組團正式來訪，表達誠摯歡迎。

消息稱，歐洲議會訪團將接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，另將與台灣相關單位討論外交事務合作及印太戰略，深化與台灣及印太地區理念相近國家的關係。

台灣外交部表示，歐洲議會外委會訪問團是歐洲議會繼去年國貿委員會（INTA）代表團來訪後，連續第3年歐洲議會委員會籌組正式代表團來台。台灣外交部歡迎歐洲議會以實際行動支持台灣，並將持續與歐盟及理念相近夥伴攜手合作，提升歐洲對台海和平穩定與繁榮的重視。

歐洲議會國際貿易委員會代表團去年12月19日至21日訪問台灣，並與台灣總統蔡英文會晤。

2021年11月3日，歐洲議會跨國議員組成的“外國干預歐盟民主程序特別委員會”（INGE）代表團訪台灣，這也是歐洲議會官方代表團首次正式訪台。