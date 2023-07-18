浙江今年第一季度火化人數暴增成疑

中國-新冠病毒

中國浙江省2023年第一季度火花遺體17.1萬具，同比暴增72.7%。中國媒體『財新』的相關報道以及浙江民政廳官網公布的相關數據很快被刪掉，引起外界對中國突然拋棄清零政策引起超大規模感染後新冠死亡真實數據的質疑。

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『財新』7月17日報道了浙江省民政廳公布的第一季度火化數據，其中火化遺體17.1萬具，同比激增72.7%。報道還指出，該省2020、2021及2022年第一季度，火化遺體數分別為8.83萬、9.3萬和9.9萬。

從官方公布數據看，浙江今年第一季度火化人數同比激增72.7%。這一激增正好發生在去年12月7日中國當局突然放棄動態清零後，新冠病毒疫情在全中國大規模爆發的時候。世界衛生組織一直批評北京當局，沒有提供去年底以來新冠疫情在中國造成數億人感染後到底有多少人死於新冠的完整數據。

2023年一月21日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友估計，解封後中國已有80%的人口感染新冠病毒。一些國際專家當時估算，超過200萬中國人在這一時期死於新冠病毒。

但是根據中國疾控中心公布的數據，在突然拋棄動態清零後的兩個月內，全國醫院染疫死亡人數僅為83150人。但是在同一階段，中國各地的火葬場和殯儀館都排起了棺材長隊，不少地方要等到幾周後才能火化。

彭博社周一報道說，人口大省浙江第一季度火化遺體激增，讓人們對中國政府12月份突然拋棄嚴格的防疫管控後的死亡規模有“難得的了解”。

路透社報道說，浙江省民政廳的上述數據已經被刪除，該省去年第四季度的數據也無法獲得。根據中央社報道，『財新網』17日對浙江省第一季度火化數據的報道的鏈接已經消失，只剩下摘要訊息。

而且，拋棄“動態清零”後中國全國的火化數據到現在都沒有公布，中國民政部一直延遲到6月9日才公布了“2022年四季度民政統計數據”，但這份統計公報沒有公布“殯葬服務”，也就是火化遺體的數據。據指出，火化遺體數乘以官方公布的遺體火化率，可以推估出整體死亡人數。