秦剛謎團 習近平政權的尷尬和黑暗

秦剛消失之謎

秦剛這樣一位習近平總書記親自提拔，青雲直上的副國級外交部長，在中國終於放棄動態清零，外交事務十分繁忙之際，突然消失了。

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諸多觀察人士看外交部發言人汪文斌、毛寧在記者提問時先後表現出的那份尷尬，尤其毛寧在金融時報記者三連問時表現的不知所措，答非所問，欲蓋彌彰，給人感覺發出的是一個多麼陰暗和不詳的信號。

汪文斌在7月11號曾解釋秦剛不能出席東盟外長是出於健康原因，那麼，從6月25日算起至今，秦剛已經消失了整整24天，“健康原因”是否繼續有效？如果秦剛真的生病了，甚至生了大病，為什麼不可告人？只需要說一句正在繼續治療或者需要養病，就足以讓輿論耐心。即使事件已經沸沸揚揚到如此地步，秦剛的“健康原因”也不能完全排除，但是，中國外交部留給海內外的感覺，秦剛已經是戴罪之身。

至少，“健康原因”，這是中國官方曾經給出的一個理由，儘管後來隻字不提了，與中國近來交道頻頻的美國怎麼看秦剛缺席？美國國務院發言人馬修·米勒在7月17日的例行記者會上回答提問時表示，“他們說他正在處理健康問題”。圓滑而不失分寸，典型的外交辭令，緊緊扣住中方所說的“健康問題”。米勒還補充一句，布林肯國務卿上周末與王毅會晤，“表達了希望早日見到他的良好祝願。”

問題是不知何時才能見到他! 現在給人的感覺是，從美國國務院的發言人到國際媒體再到海內外輿論場，全世界都可以談論秦剛的問題，唯獨中國政府保密，秦剛在哪裡？就在中國，但是中方不肯明說。這裡有必要重提金融時報記者就秦剛缺席對外交部發言人毛寧發出的三連問，句句針對三周以來輿論場上喧囂的傳言而來。

一問：秦剛何時重返崗位？毛寧：“這個問題沒有可以提供的資訊“。再問：『泰晤士報』報道秦剛消失，是因為他被調查與女記者傅曉田有染，她最近在美國生產，您有何評論？毛寧：”我不了解你所說的情況“。三問：秦剛還是中國外長嗎？現況如何？為什麼幾個星期都沒有露面？毛寧：“建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供”。毛寧的回答令人驚異，外交部發言人沒有外交部長的信息。中國問題專家宋永毅對美國之音分析說，發言人遲疑猶豫的表現“源自瀰漫於當今中國官場的無所不在的恐懼”。

關於秦剛與電視台女記者有染的傳聞傳得最大，紐約時報周二也提到這個細節，“海外中國評論人士提出了一些猜想，懷疑此事內幕可能是他與一位電視名人有染，這一猜測已被台灣當做了大新聞。”

但有些了解中國內情的人士以為，假如當局以“桃色醜聞”來處理秦剛，那也只不過是一個幌子。中共高層幹部，涉及“寡廉鮮恥、大搞權色、錢色交易”的比比皆是，但是最終以這些名義落馬且治罪的，卻是因為有政治上的原因，而習近平最大的政治，就是看對他忠誠不忠誠。用中共的術語來說，就是“兩個確立”和“兩個維護”。

秦剛失蹤，讓整個中共政權陷入傳聞，這是一件很尷尬的事，堂堂外交部發言人不知所措，答非所問，這也是中共體制黑箱作業的必然結果。高官即使有病本來也不能說，在新冠大流行期間，全世界多少個國家的上至總統總理下至高級官員，染疫者無數，唯獨中國高官健康依舊，與無孔不入的新冠病毒絕緣。現在到了秦剛這裡，算是開了一個小小的口子，或是考慮到秦是外長，外國記者嘴長，少不了要天天追問的。但是，事到如今，任何“原因”都不提了。

有人分析，發言人在等待“統一口徑”，也就是等待來自中央的指令。為什麼不能統一口徑，可能最高領導人習近平舉棋不定。秦剛短短數月，以駐美大使“當選二十大中央委員”，不久升任外長，再從外長升任國務委員，如果得不到習近平的欣賞、信任，幾乎是不可能的。

問題也出在這裡，假如上任才幾個月的秦剛出了問題，將置領袖的“英明”於何處？英明領袖最重要的品質是“知人善任”。二十大習近平開啟第三任，功成之日，官媒報道新一屆中央委員誕生經過，稱為了做到“嚴格把關”“遴選對象。”習近平多次聽取人事準備工作彙報，“嚴把人選政治關廉潔關”，反對“海選”，可謂費盡心機。

秦剛的事最終總要有個交代的，如果本人露面，應該是最好的結果，意味着“養病結束”；如果不露面，那就是不好的結果。無論如何，中共當局處理這一事件的整個過程，給外界留下中國官場黑暗籠罩，兇險四伏的深刻印象。