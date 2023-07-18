美國軍方證實: 一駐韓美軍士兵越過朝韓邊界進入朝鮮 可能已遭拘押

美國/朝鮮/軍事/韓國

美國軍方證實，一名駐韓國美軍士兵周二(7月18日）越過朝鮮韓國邊界進入朝鮮，可能已遭平壤拘押。這名士兵是"蓄意及未經許可"越界進入朝鮮。法新社稱，這起事件可能會進一步惡化美國與朝鮮之間的關係。

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法新社報道，駐韓美軍發言人泰勒上校周二宣稱，“一名美國軍人在訪問將朝鮮與其韓國分隔開的非軍事區（DMZ）期間，"自願且未經授權”越過了韓朝分界線進入朝鮮。

另一位不願透露姓名的美國官員此前告訴法新社，這名士兵據推測已經被朝鮮拘押。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，據美國官員透露，這名美軍是美國陸軍士兵，因違反紀律的原因要被送回美國，他卻在機場通關後又設法回頭入境，並加入前往非軍事區的旅行團。

這名美國士兵參加遊覽行程，前往板門店共同警備區域（Joint Security Area）時越界進入朝鮮，聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）推文說，相信他已遭朝鮮方面拘押。處於朝鮮及韓國非軍事區的邊界村落有朝鮮及韓國軍人站崗。聯合國盟軍指揮部稱，"正在與朝鮮人民軍的同行合作解決這一事件。”

據"東亞日報"引述韓國軍方報導，這名遊客是美國陸軍二等兵金恩（Travis King）。但此說法尚未獲證實。

美國國防部長奧斯汀周二對記者表示：“我們正在密切關注事態發展並進行調查。”法新社試圖聯繫韓國國防部，但拒絕置評。

一名現場目擊者告訴哥倫比亞廣播公司新聞，“這名男子發出強烈的‘哈哈哈’聲，並在建築物之間奔跑”，他所在的團體參觀了該地點的一棟建築。

這名目擊者說：“一開始我以為這是一個糟糕的玩笑，但當他沒有回來時，我意識到這不是一個玩笑，然後每個人都做出了反應，這太瘋狂了。”