颱風"泰利"在中國南部留下一片狼藉和一頭擱淺的鯨魚

颱風塔里姆/中國

颱風“泰利”橫掃中國南部，樹木倒下，壓倒行駛的車輛，一頭鯨魚被衝上岸，一個裝滿冰淇淋的冰箱被洪水衝走。

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路透社報道，周一晚間，颱風"泰利"（Talim）成為今年首個登陸中國的颱風，促使當局發布洪水預警，取消航班和火車，命令人們留在家中。

據廣東省氣象局稱，今年第四號颱風"泰利"於晚上10時20 分在廣東省湛江市登陸，其中心附近的最高風速為每小時136.8 公里。

中國社交媒體上的視頻顯示，行人在風中摔倒、掙紮，道路被洪水淹沒，圍觀者在黑暗中聚集在擱淺的鯨魚周圍。

路透社說，風速超過150公里/小時的"泰利"將被列入強颱風級別，這在雨季初期的颱風中非常罕見。

廣東省氣象局補充說，預計"泰利"將以每小時 20 公里的速度向西北方向移動，並於7月18 日早些時候進入廣西地區。

由於香港天文台發布了"泰利"風暴信號，香港市場當天停止交易，全市所有法院休庭。

中國氣象中心預報，南部省區附近海域將有大風，廣西西南部沿海和海南島北部將有 250-280 毫米（9.8-11 英寸）的特大暴雨。

廣西部分地區居民被告知在本周二之前要做好山洪暴發的準備。

據國家媒體報道，預計到周二，6 至 9 米（20 至 30 英尺）的"猛烈"海浪將襲擊南海北部地區。

據新華社報道，海南省海洋預報台警告說，旅遊島南部的海浪最高可達6米。

海南當局要求附近海域的船隻返回港口，海南和廣東之間的輪渡服務也於周日早些時候暫停。

航班取消

據國家媒體報道，廣東珠海金灣機場周一取消了43個進港航班和36個出港航班，海南首府海口美蘭國際機場和瓊海博鰲機場也取消了所有航班。

海南的高速鐵路和市郊列車也停運，連接旅遊島的線路關閉至周五。

據國家電視台 CCTV 報道，海口市也將從周一中午起停課、停工、停飛，公園和商業活動也將暫停，要求居民留在家中。報道稱，應急避難所已向公眾開放。

福建江蘇

在福建，當地政府宣布進入暴雨緊急狀態，預計從周末開始大部分縣市將持續降雨和雷暴。

中國氣象中心稱，福建東南部和江蘇東部的幾個城市在周一早些時候的三個小時內降雨量達到 200-300 毫米。

社交媒體上發布的視頻顯示，甚至在"泰利"颱風到來之前，江蘇一輛公交車上的乘客，在車輛衝過積水路面後，趟過膝蓋高的積水回到座位上。