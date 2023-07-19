中國否認從墨西哥販運進美國的芬太尼源自中國

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中國駐墨西哥大使館公告稱，墨西哥卡特爾用於製造致命阿片類藥物芬太尼的前體化學品並非來自中國。中國並駁回了美國官員的這一指控。

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駐墨西哥大使館稱墨西哥芬太尼化學品並非來自中國。中國大使館在一份發表於18日電聲明中表示，中國已採取措施防止用於製造非法毒品的物質販運。中國使館批評說，美國不採取國內行動，“盲目推卸責任”。中國使館指出，“美國芬太尼危機的根源在於其美國本身。”

美國總統拜登政府一直在尋求與墨西哥和中國合作，阻止芬太尼及其前體化學品的流動，芬太尼在美國已引發健康危機，導致吸毒過量死亡人數急劇上升。

美國緝毒局表示，這種令人上癮的止痛藥及其前體通常通過國際郵件從中國運往墨西哥、美國和加拿大。

中國在四月份的一份聲明中否認向墨西哥非法販運芬太尼，但沒有提及前體化學品。

據中國大使館周二表示，中國正在與墨西哥“積極協調和加強”對制毒物質的監管。

美國大使館表示，中國的聲明是在美國駐墨西哥大使肯·薩拉查和其他美國官員最近發表評論之後發表的。

上周，美國財政部制裁了 10 名涉嫌與錫那羅亞卡特爾芬太尼網絡有聯繫的人員，以及一家被指控從中國進口化學品的公司。

薩拉查在一份聲明中表示：“這對（卡特爾）財務運營和非法活動構成打擊，因為該公司從中國接收化學品。”