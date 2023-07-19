中國與俄羅斯新軍演上路 中國軍機自俄羅斯機場起飛

中國/俄羅斯/海上軍事演習

中國與俄羅斯新的軍事聯合演習上路。此次名為“北部．聯合2023”聯合海上軍事演習，中俄參演兵力已全部集結完畢。此次在日本海中部展開的演習，中俄雙方共派出10餘艘艦艇和30餘架軍機，同時中俄空中兵力將首次自俄方機場起飛參演。

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據自由時報引據中國《解放軍報》消息，參演的中方海上編隊18抵達預定海域，與俄方海上兵力順利會合。至此，中俄參演兵力全部集結完畢，並完成聯合戰役指揮部開設，為演習正式開始做好準備。

據消息，此次演習，中俄雙方共派出10餘艘艦艇和30餘架飛機。中方海上編隊由飛彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，綜合補給艦太湖艦以及4架艦載直升機組成。

這是俄羅軍第二次參加中國軍隊主導的年度戰略演習，也是俄方首次同時派遣海空兩支力量參演。國防專家分析，此次軍演明顯是要反制美國意圖聯手日本和韓國因應“台灣有事”。

該報道引據統計，中俄兩國去年共舉行6次聯合軍演，創下20年來最高紀錄。

自由時報引據中國央視消息，這次中方參演空中兵力要在陌生機場起降、陌生區域飛行、陌生條件下保障；這意味着中方兵力將從俄方機場起飛。中國官方並稱，這將是中俄空中參演兵力，首次從俄方機場起飛參加解放軍組織的戰略演習，是此次演習的一個亮點。

此前沒有消息透露，中國參加演習的軍機飛抵俄羅斯。