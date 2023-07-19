克里見韓正 提氣候歸氣候 政治歸政治

中國/氣候

美國氣候特使克里今天會見中國國家副主席韓正。克里此次對中國方面要求，討論氣候議題應當與政治議題分開。克里稱，氣候變化是一個“普遍威脅”，應該與更廣泛的外交問題分開處理。此前克里稱與中國官員對話有建設性但兩天會談均顯複雜。路透社消息沒有提及中國將氣候討論與包括台灣在內的政治議題掛鉤。

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據路透社今天報道稱，美國氣候特使克里要求中國將氣候與政治分開。克里承認近年來兩國之間的外交困難，表示氣候問題應被視為一項“獨立”的挑戰，需要世界最大經濟體的集體努力來解決。

克里今天是在中國北京人民大會堂與韓正會面並舉行會談。據克里稱，“我們有能力在氣候方面做出改變。”

克里於周日抵達北京，此時熱浪正席捲歐洲、亞洲和美國部分地區。克里強調各國政府需要採取嚴厲行動減少碳排放，碳排放會導致全球變暖和極端天氣事件。

克里此前與中國最高外交官王毅、國務院總理李強以及中國氣候特使解振華舉行了會晤。克里稱希望在今年年底迪拜舉行的COP28氣候談判之前重建與中國雙方之間的信任。

據克里對韓正說，“如果我們能夠在接下來的幾個月里在 COP28 之前協調一致，這將是自巴黎以來最重要的一次峰會，我們將有機會在這個問題上產生深遠的影響，”他告訴韓。

據路透社，韓正表示，克里出任特使以來，中美兩國就氣候問題保持密切溝通和對話，雙方發表的聯合聲明向世界發出了“積極信號。

克里早些時候告訴記者，他本周與中國官員的會談富有建設性，但很複雜，雙方仍在處理包括台灣在內的政治“外部因素”。克里說，“我們剛剛重新建立聯繫，兩國正在努力重新建立我們多年來致力於的進程。”克里還說：“我們正在努力為締約方會議開闢一條非常明確的道路，以便能夠按照我們希望的方式與所有外部因素進行合作和工作。”

路透社說，去年8月，美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣後，世界兩大排放國之間的氣候外交暫停。

克里稱，今次氣候會談“氣氛非常非常積極，”克里在今天會見韓正前還表示，“昨晚我們吃了一頓很棒的晚餐。我們進行了很多你回我應的討論。這真的很有建設性。”據克里稱，“我們可以專註於我們真正可以做的事情以及我們希望可以實現的事情的實質內容。”