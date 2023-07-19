副國安部長董經緯接掌香港國安公署 評論料反間諜是重點工作之一

香港/政治 – 根據《港區國安法》而成立的中央駐港維護國家安全公署，其署長職位懸空半年後，終由中國國家安全部副部長董經緯接任。時事評論員劉銳紹向本台指出，董雖接近退休年齡，但公署署長之位並非退休位，而是實質且日形重要，相信他會繼續執行北京越來越緊的治港政策。

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任命由國務院人力資源和社會保障部網站於昨(18日)晚深夜發出，只有短短「任命董經緯為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長」一句，一如該部其他任免公布，既沒背景和過往工作經驗介紹，亦沒提及任期。

港府對相關任命似乎未有早早洞悉天機，只在任命公布一個多小時後發出新聞稿，指特首李家超歡迎該任命，並表示港府將繼續與國安公署保持緊密溝通和合作，竭力執行國安法，履行香港維護國安的責任和義務。

翻查紀錄，現年59歲的董經緯，是河北趙縣人，長期在河北工作，直至2006轉任該省國安廳長後，才轉跑道至國安工作，並在當了11年廳長之後升任京官，於2018年出任國家安全部副部長。他在去年「二十大」曾撰文談法治新篇章，當中有整段談及中央有力落實「愛國者治港」原則以對應「港版顏色革命」。

另外，總部位於巴黎的情報在線（Intelligence Online）曾指董經緯在河北任國安廳長期間，於當地為黨國領導人習近平培養了不少保安人員，但他最為人熟悉的，可能是2021年中盛傳他年初藉探望女兒之便投誠美國，並向對方提供了大量情報。中國官方6月中旬曾以文字報道他主持座談會的消息來闢謠，但反而惹來更多惴測，直至當月下旬以圖文和視訊報道他出席上海合作組織成員國安全會議，事件才平息下來。

董主責反間諜 評論料只屬香港重點工作之一

至於他6月中以副國安部長身分主持的座談會，則是就早前實施的《反間諜安全防範工作規定》作出部署。據報道，他當時在座談會上指出，要做好上述工作，既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」，並指當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇，特別是個別人員甘願做「內奸」，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動。

其後，香港政府因應《基本法》第23條丶有關國家安全的立法工作強調要加強防止和打擊間諜罪行，而立法時間亦有所推遲，近日更加入要防範「軟對抗」。

時事評論員劉銳紹表示，現時香港和台灣的位置均十分重要，相關職位必有實質工作和份量很重，故董經瑋雖以接近副部級60歲退休之年來港接任署長，但並不表示公署署長是「退休位」，與早年的外交部駐港特派員公署署長不同。

他強調，北京收緊治港政策已定，不會因人而變，相信董會一脈相承地繼續執行這政策。他又說，署長的工作必是全面的，故此他來港後不會只做反間諜工作，但反間諜可能是其中一個重點工作。

北京因應香港2019年的反修例風波而在翌年為港製訂國安法，當中訂明在港組建國安公署，由時任廣東省人大常委兼秘書長鄭雁雄出任首任署長。鄭雁雄今年初轉任中央政府駐港聯絡辦公室主任，職位懸紅至昨日。

根據《港區國安法》，國安公署的職責為分析研判香港維護國安形勢，就維護國安重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督丶指導丶協調丶支持香港履行維護國安職責；收集分析國安情報信息；依法辦理危害國安犯罪案件。