北大學者:中國青年實際失業率上看46.5%

中國/青年失業率

中國6月份青年失業率21.3%創歷史新高。但財新網引述北京大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國3月份青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方公布的19.7%。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國國家統計局17日上午發表6月份16至24歲青年失業率數據後，財新網這篇題為“可能被低估的青年失業率”的文章即在當天傍晚發表。雖為付費文章，但內文的部分及全部截圖這兩天在中國網絡上迅速流傳，受到熱議。

據文章指出，長期來看，中國青年高失業率問題首先應歸因於2020年以來持續3年的新冠疫情，對消費、企業營商環境乃至整體經濟活力造成持續性影響。

文章提到，張丹丹的研究團隊從長三角的人力招募平台發現，2022年底的疫情對蘇州、崑山等地的製造業帶來嚴重打擊。直到疫情過去的今年3月，就業人數也只恢復到疫情前的2/3。由於青年是製造業中的就業骨幹，因此衝擊更大。

這篇文章說，今年3月以後中國的技工就業市場其實有改善。因此，3月以來青年失業率上升便反映普通大學畢業生的就業市場，而從具體數據可知，大學畢業生的就業市場出現嚴重的供過於求。

文章指出，根據中國國家統計局3月數據，全國城鎮的16至24歲人口共約9600萬人。勞動人口佔1/3即3200萬人，但其中630萬人被列為失業；其餘2/3即6400萬人為非勞動人口，其中4800萬人為在校生，剩下1600萬人為大多選擇“躺平”、“啃老”而不工作的非在校生。