名稱含「光復」 香港電競選手遭DQ兼禁賽三年 事緣中國對手感被冒犯

香港/政治

香港一名參加亞洲電競賽的選手因稱號含有「光復」二字，被主辦單位以字眼敏感為由而取消資格及禁止參加亞運征途賽。負責選拔選手的香港電競總會先是對此表示遺憾，翌日則罰他停賽三年，等於一般電競選手黃金期的一半。總會承認是「嚴厲的處罰」，但稱是必要措施，以「維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德」。學者鍾劍華指相關組織的裁決不理性。

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觸發爭議的稱號（I.D.）是「Eazy.D.L.光復」，屬選手林奇隆所有，根據《明報》和《信報》報道，疑似是林奇隆的網民在社交媒體論均上解釋，該稱號在2018至19年中使用，其後未曾參加錦標賽，故已忘記，參加今次的「AESF亞運征途 - Dota2」賽事時，中國對手曾表示不滿，稱被冒犯，他已在暫停階段刪除標籤。他形容事件屬不幸及錯誤，對引起不快致歉，稱是否冒犯是由被冒犯者說，灸是由他決定。他期望事件可以和平結束，以免引起他人麻煩。對於被罰停賽三年，他表現坦然，稱可以參加其他賽事。

涉事的「AESF亞運征途——DOTA 2」東亞賽區，周日（16日）晚在澳門舉行中國對香港賽事，香港選手林奇隆在遊戲中的稱號含「光復」二字，被中國對手投訴，會方稱會處理，但讓他們先行比賽。而返查網上片段，比賽開始時，林奇隆在遊戲中的稱號仍是「Eazy.D.L.光復」，十分鐘後，「光復」二字被星號代替；到了第二場，連星號也刪除，則餘「Eazy.D.L」。中國隊最終以比數「2：0」勝出。

香港電競總會當晚發表聲明，指亞洲電子體育聯合會（AESF）以林奇隆的遊戲名稱使用了「敏感」 字眼為由，已取消其資格，並禁止他日後參加亞運征途的參賽資格。電競總會尊重AESF的決定，並對選手失去資格表示遺憾，又指選手的個人言論及行為與本該會無關。

但到了17日晚，曾在之前一日有協助林奇隆撰寫解釋的電競總會再發聲明，指經過深入審議，該會決定對涉事選手做出懲處，由即日起停賽三年，其間，禁止該選手參加該會遴選電競代表隊參與的所有賽事，並保留追究該選手違反選手合約的權利。

該會指，有關決定對該選手來說，無疑是一項嚴厲的處罰，但卻是必要的措施。該會強調，國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，期望選手理解並遵守這原則。

前有選手喊「光復香港 時代革命」 罰停賽一年

該會聲明未有解釋「維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德」與停賽的關係，但支持總會決定的香港文化體育及旅遊局指出，根據奧林匹克約章，運動員不應在比賽場上作出政治丶宗教或民族的宣示。

出身社會學者的時事評論員鍾劍華直指相關組織的裁決不理性，因為法律並未規定哪些字眼受禁。

在2019年反修例運動期間流行的口號「光復香港 時代革命」，最先由木土派人士梁天琦在2016年參選時喊出，及至2021年，法庭裁定唐英傑煽動分裂罪成時，指這口號有分裂成分。不過，法庭未有單就「光復」二字是否違反國安作出論斷。

有電競業人士稱，電競遊戲講求反應和手速，一般選手黃金時期為17至23歲，廿幾歲可能已經被指反應慢而要「退休」，故此停賽三年是十分嚴重的懲罰。不過，現時未知林的年齡。

在此之前，亦有電競選手因敏感字被罰，但 「事態」較林奇隆嚴重，懲罰卻較輕。事緣香港選手「聰哥」blitzchung於2019年底參加《爐石戰記》大師職業賽勝出後，網上受訪結束時喊出「光復香港，時代革命」，在網上引起熱議。主辦單位暴雪指他違反賽事規章，blitzchung即日起自大師職業賽除名，並取消該賽季所獲獎金，外加禁賽一年。