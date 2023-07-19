基辛格突訪北京 美國務院稱他“訪華是自願，非代表美國政府行事”

基辛格訪華

百歲高齡的基辛格突然訪問北京，並於周二18日會晤中國防長李尚福。按中國國防部新聞稿稱，基辛格對李尚福說，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。對此，美國國務院回應記者提問時表示，基辛格訪華是自願，不代表美國政府行事。

廣告 繼續瀏覽後續

據紐約時報報道，半個多世紀以前，基辛格曾在尼克松總統執政期間為美中建交鋪平道路，他此次並未事先宣布的訪華，恰逢現屆美國政府官員對中國進行一系列旨在穩定美中關係的訪問。

周二，在基辛格與國防部長會面當天，拜登總統的氣候問題特使約翰·克里也在中國首都會晤了官員。

紐時報道注意到，其他美國官員都受到了中國官員或官媒不同程度的冷遇或斥責，反映出地緣政治局勢依舊緊張之際，中國防長對與基辛格會面的描述則相對友好。

紐時續指，基辛格能與國防部長李尚福對話這一事實本身就已經能說明問題：上個月，中方拒絕了要李尚福在新加坡一個論壇上會見美國防長奧斯汀的請求。當時，中國將此歸咎於美國對李尚福的制裁。

美國國務院發言人在周二的例行簡報會上告訴紐時記者，拜登政府知曉基辛格訪華的計畫。但發言人馬修·米勒表示，基辛格“訪華是自願，而非代表美國政府行事”。

不過，米勒還是透露，基辛格以前曾告知美國官員自己與中國官員的交流內容，此次訪問之後可能也會有類似的對話。

另一方面，中國國防部發布公告稱，在與基辛格會晤期間，國防部長李尚福稱希望美國能與中國共同推動“兩國兩軍關係健康穩定發展”。

公告中表示，基辛格也稱兩國軍方應該加強溝通。公告還稱，基辛格說他此番訪問是“作為中國的朋友而來”，美中雙方應“消除誤解、和平共存、避免對抗”。

截稿前，尚不清楚基辛格將在北京停留多久，也不知他會否同包括中國領導人習近平在內的其他官員會面。習近平與基辛格曾於2019年在北京會面，據中國官方新華社報道，當時習近平向基辛格表示，他希望基辛格“健康長壽，繼續做中美關係的促進者和貢獻者”。

長期以來，中國官媒一直對基辛格不吝溢美之詞，尤其會借他之名來批判近年美國總統政府對華採取的更強硬立場。

路透社相關報道認為，今年5月剛慶祝百歲生辰的基辛格此次前往中國與高層會談，凸顯中美兩國高層防務對話仍處於冰凍狀態，而與此同時，東亞地區的軍事活動卻在不斷加強。且一般認為，在拜登政府無意取消對李尚福制裁的情況下，中國不太可能同意中美防長舉行會晤。

另據美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任卡爾·舒斯特（Carl Schuster）指出，中方安排基辛格會晤的是中國的國防部長，而非中國外交部等其他部門的官員，而此時安排基辛格訪問凸顯出對美國加強在亞太地區軍事部署、增加國防開支和向台灣出售武器等等的擔憂。

“這發出這樣的一個信號，強調了這樣一個事實：他們擔心（美國的）軍事行為。” 舒斯特在接受美國之音採訪時如是說道。