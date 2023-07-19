瑞士向台灣返款拉法葉艦非法會扣費

法國/瑞士/台灣/拉法葉艦案

台灣司法部今天報告說，台灣已從瑞士當局追回1.38億美元的 "非法回扣"，這些回扣與1991年出售六艘法國護衛艦的合同有關，這一政治金融事件引發了醜聞，並導致法國、台灣和瑞士進行了多年的調查。

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據法新社今天報道稱，該案其中一名中間人是台灣商人汪傳浦Andrew Wang，已於 2015 年去世，他被指控在法國工業向台灣出售六艘拉法葉級護衛艦的 28 億美元合同中收受賄賂。

台灣自 2001 年以來一直就這起貪污案尋求瑞士的司法協助，因為大部分非法所得都存入了瑞士銀行賬戶。瑞士扣押了約 9 億美元，並於 2005 年向台灣發送了與這些賬戶有關的文件。

台灣司法部在一份聲明中說，瑞士當局於 7 月 11 日向台灣移交了 1.3804 億美元，並稱讚 "司法合作取得了歷史性突破"。據台灣司法部稱，瑞士在 2001 年至 2003 年期間凍結了王氏家族控制的 20 多個銀行賬戶，並提出分享被扣押的資產。

台灣方面說，"由於瑞士在此案中提供了 20 多年的協助...... 台灣已同意在雙邊基礎上與瑞士分享這些資產。

2005 年，瑞士扣押了約 9 億美元，並將這些賬戶的相關文件移交給台灣。

1993 年，一名負責台灣海軍採購的軍官的屍體被發現漂浮在台灣東海岸附近的海面上，由此引發了該案腐敗嫌疑。調查人員推測，海軍採購的軍官之所以被謀殺，是因為他即將揭露軍隊內部的腐敗現象，包括該法國護衛艦事件。

2001 年，法國也啟動了一項司法調查，指控台灣為護衛艦支付的大部分資金被用於向中國和法國的當地中介、政客和軍官支付傭金。根據指控，其中一些傭金被用來賄賂其他主角。

2006 年，汪傳浦及其妻子和四個孩子被指控在該事件中犯有貪污和洗錢罪。

該事件當時還導致中法關係惡化。

1993年醜聞爆發前不久，汪傳浦攜家人出逃，被台灣列入通緝名單。汪傳浦於 2015 年在倫敦去世。他的家人仍在台灣的通緝名單上。

法新社說，這是繼列支敦士登今年 2 月歸還台灣 1100 萬美元之後，台灣第二次從海外收到這筆錢的歸還款。