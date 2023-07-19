秦剛新聞 在港媒體遭指刪文

中國/南華早報/秦剛

據公開信息顯示，中國外長秦剛自從6月25日以來沒有在任何公開活動中露面。中國外交部曾表示，秦剛的缺席是出於健康原因，但沒有給出細節。一些尚未被證實以及沒有實際證據的流言已經在網民之間廣泛傳播。一名美國學者表示，香港的英文報紙《南華早報》刪除了他一篇評論文章中與中國已經消失了數周的國務委員兼外交部長秦剛有關的內容。

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一美國學者稱《南華早報》刪除了他文章中有關秦剛失蹤的部分。據美國之音報道稱，獨立學者金培力(Philip J. Cunningham)周一（7月17日）在推特上寫道：“秦剛消失了。他不僅從中國的新聞當中消失了，也從我的文章里消失了！”據他表示，《南華早報》在沒有通知他的情況下刪除了他文章中五句關於秦剛的文字。其中幾句話特別提到了曾擔任中國駐美大使的秦剛的消失。

根據金培力在推特上貼出的截圖，他在原稿中寫道：“秦剛的可能缺席是一個因素，因為在這個美中關係依然敏感的時刻，他特別適合充當橋樑。他自6月25日以來一直無故缺席，這表明他要麼生病了，要麼在政治上突然失寵。”

據金培力在一封電子郵件中告訴美國之音，作為一名經驗豐富的自由撰稿人，他明白出版機構常常修改投稿人稿件中的文字，並有權決定文章的標題。但他表示，這次令他不悅的是，有關秦剛的部分是這篇文章的重點之一。

“那不只是一行字，是整整五句話，”據金培力告訴美國之音，“醒一醒！中國的外交部長秦剛不見了！”

據該報道，金培力是常年關注中國的美國獨立學者。他曾多次訪問中國，並以媒體人、作者、教師、導遊的身份在中國和亞洲其他地方工作。1989年，他在北京現場記錄了天安門廣場的民主抗議活動，並出版了書籍《天安門之月》。

金培力的這篇評論文章發表於7月15日，正值美國總統氣候變化問題特使約翰·克里(John Kerry)訪華之際。他在文章中鼓勵美國繼續推進符合理念與標準的外交路線，就算受到北京的強勢對待和來自美國國內的批評。過去25年來，金培力給《南華早報》撰寫過數十篇文章。他在給美國之音的電子郵件中表示，《南華早報》過去也曾在沒有詢問他的情況下修改過他的稿件。

據金培力稱，“我一開始沒有想把這件事公開，因為這會給未來為《南華早報》供稿造成困難。”金培力並說，，“我從來沒有當過專欄作家，但我喜歡在那裡發表文章，那是全中國最接近嚴肅報紙的一份刊物。”