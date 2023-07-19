路透：中國安全高官執掌安全公署預示強化控制

中國/香港/安全公署

中國任命一位國安部副部長掌控香港安全公署，引發關注。路透社引述外交官和分析人士，中國任命一名高級情報官員來管理香港的國家安全制度，突顯了中國加強對香港控制的決心。

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59歲的董經緯是自北京於2020年在香港實施國家安全法以來，在香港被任命擔任最高級別的中國安全官員。董經緯將加強對香港的安全監督。2019年，民主抗議活動給北京的共產黨領導層帶來了危機，香港的安全監督持續了數月。

根據國安法，香港安全公署擁有廣泛的調查和監視權力，並享有城市法律的豁免權。該安全公署還負責監督“外國和國際組織”。

據官方媒體報道，董經緯曾任中國最強大的情報機構國家安全部副部長，其職責包括在中國抓捕外國間諜。

根據一份政府報告，董經緯在 2021 年的部委研討會上表示，需要開展一場反間諜活動的“人民戰爭”，“不僅要抓間諜，還要抓捕與外國間諜機構勾結的內部叛徒”。

據外交官表示，商務部在打壓中國一些外國盡職調查公司方面發揮了重要作用，這加劇了與美國的緊張關係。

路透社說，董經緯的任命正值香港準備通過一項名為“第 23 條”的新法律來加強中國國家安全制度，香港官員表示，該法律將涵蓋間諜活動和叛國罪以及 2020 年立法中未涵蓋的其他罪行。

去年7月，董經緯在一本專門介紹習近平主席法治思想的期刊上發表文章稱，“西方勢力”一直在香港煽動“顏色革命”，國安法對於恢復秩序至關重要。

一位亞洲特使表示：“任命董經緯這樣一位實力雄厚的情報人物來負責香港事務有點令人意外。”“政府正試圖表明它對國際業務開放，但這將令人不寒而慄，並對未來的運營環境提出新的問題。”

據該報道，美國和包括英國和澳大利亞在內的其他國家一直對 2020 年國家安全法持批評態度，該法是中國對香港民主反對派和香港的的自由進行更廣泛鎮壓的一部分，而香港的自由模式在1997年回歸中國時曾獲得許諾在“一國兩制”下 50 年不變受到保障。

中國和香港當局表示，這項國家安全法律對顛覆國家政權和與外國勢力勾結等行為最高可判處終身監禁，它為香港經濟成功帶來了必要的穩定。