中國的首要稱是阻止賴清德訪美

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中國駐華盛頓大使警告，中國的“首要任務就”是阻止台灣副總統、總統競選人賴清德下個月訪問美國。路透社說，中國加大了針對賴清德此行中南美洲途徑美國的警告力度。

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中國稱“首要任務”是阻止台灣副總統下個月訪美。賴清德在往返巴拉圭參加 8 月 15 日該國新總統就職典禮的途中在美國正式停留，這引起了北京方面的憤怒，北京將賴清德斥為分裂分子。而台灣將於明年一月舉行總統和立法會選舉，執政的民進黨總統候選人賴清德在大多數民意調查中領先。

中國大使謝鋒昨天稍晚在阿斯彭安全論壇上警告稱，“台灣是中國的台灣”，中國希望和平“統一”，但台灣“分裂分子”正在推進他們的議程，並尋求美國的支持。謝鋒稱，“他們甚至不承認自己是中國人。所以這是他們走的一條非常危險的道路。”據謝鋒說，台灣“分裂分子”的挑釁行為應該受到遏制。

據謝鋒稱，“現在中國的首要任務是阻止賴清德訪問美國。此事件就像一頭灰犀牛向我們發起攻擊。”

據路透社說，“灰犀牛”事件是指非常明顯但被忽視的威脅。

據台灣國防部今天報告，今天在台灣地區發現了22架中國戰機，其中一些飛機越過了台灣海峽敏感的中線，同時有7艘中國軍艦進行“戰備巡邏”。

台灣總統蔡英文及台灣政府曾多次提出與中國進行對話，但遭到拒絕，因為北京將蔡政府視為分裂分子。蔡英文和賴清德堅持，只有台灣人民才能決定他們自己的未來。

美國駐台北最高外交官周三表示，中國沒有理由對賴清德在美國過境採取“挑釁”行動，這種過境已經發生很多年了，而且是例行公事。

路透社稱，時任美國眾議院議長南希·佩洛西 (Nancy Pelosi) 去年8 月訪問台灣，以及台灣總統蔡英文 (Tsai Ingwen) 過境美國與現任美國眾議院議長凱文·麥卡錫 (Kevin McCarthy) 會面，都激怒了中國，中國在 8 月和 4 月在台灣周圍舉行了大規模的軍演。