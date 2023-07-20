俄軍轟炸或擊中中國領事館 烏克蘭議員敦促中國表態

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俄羅斯連日轟炸烏克蘭敖德薩，但也波及中國領事館。烏克蘭議員發聲催中國表態，並說：看北京會怎麼說。

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據自由時報今天報道稱，俄羅斯自克里米亞大橋再度被炸後，這三天連日砲轟烏克蘭南部敖德薩，不過，俄軍的狂轟猛炸似乎害到“好朋友”。敖德薩州長20日指出，中國駐敖德薩領事館在俄方攻擊中受損。烏國國會議員說，“看北京會怎麼說”。

中國迄今拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，中國國家主席習近平多次讚揚與俄國和俄國總統普京之間的友好關係。

烏克蘭國會議員奧列克西（Oleksiy Goncharenko）證實中國領事館受損，他發文寫道，“中國領事館在敖德薩這場導彈攻擊後受損，非常微妙，北京在這件事上會說什麼呢？”

該報道稱，據他貼出照片指出，“中國駐敖德薩領事館現在看起來像這樣，你可以看見窗戶玻璃破了，但是我們看不到建築面對港口那一面的情況，所以有可能建築物受損更嚴重”。

俄羅斯沒有提及轟炸傷及中國領事館。俄羅斯軍方20日稍晚辯護說，俄軍精準瞄準打擊烏克蘭在敖德薩藏匿無人機庫房，戰果輝煌。

與此同時，烏克蘭一名副部長罕見訪問中國，與中國商務副部長會談。