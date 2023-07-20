博雷利稱冀夏末訪華 此前原定兩個行程皆因他自己與秦剛“病了”取消

歐盟/中國/博雷利/秦剛

歐洲外交負責人博雷利的中國之行已被兩次推遲，他今天表示希望能"在夏季之後"訪問中國。法新社說，歐洲聯盟希望在不與美國結盟的情況下，找到自己對中國的經濟定位。

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博雷利今年原定於 4 月中旬的首次訪問中國因博雷利自己被檢測患染了新冠病毒，他的新冠病毒檢測當時呈陽性而宣告推遲訪問行程。

第二次的訪問原定於 7 月，但在應動身前最後一刻被中國政府取消。中國方面沒有給予取消的解釋。稍後，有消息稱是因為中國外長病了。中國官方公告由中國外交最高負責人王毅替代秦剛出訪。但一些消息稱秦剛也患染新冠病毒。此後，關於秦剛的消息多出了生病以外的說法。中國官方至此沒有給出解釋。

法新社今天稱博雷利稍晚訪問中國計畫時，沒有提及中國方面是否協調了博雷利的訪華日程。該消息也沒有提及博雷利將在中國訪問的計畫安排。

據法新社說，博雷利是周四在布魯塞爾舉行的歐盟 27 國外長會議開始時說的，他稱他希望對中國的訪問在已兩次取消後能在夏季後不久成行。

歐盟外長會議今天將討論歐盟委員會 6 月提出的戰略，以更果斷地應對歐盟經濟安全面臨的風險，而中國正處於歐盟討論的焦點問題上。

法新社說，布魯塞爾希望在不與華盛頓結盟的情況下，找到自己對北京的經濟定位。

據博雷利指出，"經濟安全不僅僅是一個技術問題。我們將研究哪些經濟與技術會使我們處於依賴的地位，而所有這些都會對歐盟的外交政策產生影響。