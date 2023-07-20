外媒不屈不撓“妄議”秦剛下落 中國熱搜每日也38萬 路透社說疑慮加深

中國/秦剛

路透社今天講故事說，在本月舉行東盟外長會議的前幾天，中國告訴東道主印度尼西亞，由於“意外情況”，中國將更換代表，由王毅替代秦剛與會，引發雅加達趕緊調整參加者的襯衫這一傳統禮服的尺寸。路透社提及秦剛比王毅高大。

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但這件彩色蠟染上衣的接收者原本是中國外交部長秦剛，可是他已經近一個月沒有露面，並且將至少缺席下周在南非舉行的另一場重要會議，即金磚會議。路透社堅持說，中國外長持續缺席，使疑慮加深。

此後，中國政府表示秦剛因未具體說明的健康原因而休假，但由於這些評論和其他評論被從官方記錄中刪除，並且在官方媒體上也沒有出現，因此在這個以領導人私生活不透明而聞名的國家，各種猜測開始蔓延。

信息真空加深了一些外交官和觀察人士對中國秘密決策的懷疑，而此時中國正尋求在因新冠肺炎導致的多年孤立後重新與世界接觸。

華盛頓史汀生中心中國項目主任孫雲表示，“秦剛的失蹤確實給北京決策的一致性、穩定性和可信度帶來了很大的不確定性和混亂。”該學者稱，“如果一名副國家級領導人在沒有太多解釋的情況下就消失，人們會發現很難信任和依賴任何中國領導人或官員及其立場。”

在周四的外交部每日新聞發布會上，當被問及秦剛的狀況以及何時返回崗位時，發言人毛寧說：“我沒有任何信息可以回答你的問題。”

中國周三表示，王毅，這位比秦更瘦、更矮的前任，在雅加達穿着這件快速調整的會服，也將代表中國出席7月24日至25日在約翰內斯堡舉行的金磚國家會議。

除了雅加達的缺席（熟悉計畫​​的消息人士以匿名方式向路透社透露了細節）之外，秦剛從外交舞台上的消失也引發了其他活動的日程安排問題。

熟悉計畫的消息人士告訴路透社，英國尚未確定英國外交部長訪華的日期，此次訪問預計最早將於本月進行，被視為對於修復動蕩的英國與中國關係至關重要。

與此同時，一位歐盟高級官員表示，歐盟最高外交官博雷利(Josep Borrell)的訪問在本月最後一刻被擱置，現在要到秋天才會進行。

這位官員表示，目前還不清楚博雷利是否會按照最初計畫與秦剛會面。

據澳大利亞國立大學政治學家宋文迪表示，長期缺席將“讓其他尋求與中國建立溝通渠道的國家感到困惑”。他表示，“可預測性和透明度對於規範對話和建立信任至關重要，兩者都是持續合作的關鍵要素。”

路透社說，秦剛被認為是中國政壇的一顆冉冉升起的新星。這位國家主席習近平的前助手在擔任駐美國大使不到兩年後於12月被任命為外交部長。自擔任外交部長一職以來，他在引導不穩定的中美關係方面發揮了突出作用， 6月在北京會見了國務卿布林肯，這是這位美國高級外交官五年來首次訪華。

但秦剛最後一次公開露面是在 6 月 25 日會見來訪的俄羅斯、斯里蘭卡和越南官員。

然後秦剛就消失了。

除了 7 月 11 日關於秦剛健康狀況的簡短評論外，中國外交部拒絕提供任何進一步信息，在每日簡報中拒絕記者提問，並在官方記錄中省略了包括最初秦剛健康提問在內的交流內容。

微信消息應用程序上分享的提及秦剛的文章的評論已被禁用，路透社的搜索發現官方媒體最近沒有提及秦剛。

但人們並不缺乏興趣。

平台數據顯示，過去一周，百度搜索引擎上“秦剛”的搜索量增長了28倍，達到每天超過38萬次。

秦剛的缺席也在外交界引起廣泛討論，一些人表示這是中國缺乏透明度的又一個例子。

近幾個月來，在中國廣泛的國家安全行動中，學術期刊、公司註冊和經濟指標等信息的獲取受到限制，這讓外國政府和投資者感到不安。一些外交官甚至開始猜測誰可能取代秦剛，其中三人告訴路透社，外交部高級副部長馬朝旭可能是候選人。

59歲的馬朝旭獲得了倫敦經濟學院碩士學位，並曾擔任駐聯合國大使，但他並不像秦剛和王毅那樣一個粗魯的“戰狼”外交官。

路透社說，目前，還沒有任何跡象表明這一情況會立即明朗。周三，在美國阿斯彭安全會議上，秦剛的繼任者，駐美大使謝鋒被問及秦剛的下落。謝鋒稱，“外交部發言人已經向媒體介紹了此事。謝謝大家的關心。”謝鋒說完，然後也和觀眾一起笑了起來。