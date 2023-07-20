烏克蘭副部長罕見訪問北京 此刻中國領事館微妙被中擊引關注

中國/烏克蘭

烏克蘭經濟副部長周四20日在北京與中國商務部副部長舉行會談，這是自2019年以來烏克蘭政府官員首次對中國進行“高層”訪問。路透社說，與此同時，北京與莫斯科聲稱建立了“無限制”夥伴關係。消息沒有提及，烏克蘭經濟部副部長是否受邀前往北京訪問。

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一位知情人士20日告訴路透社，烏克蘭副部長塔拉斯·卡奇卡和中國副部長令吉之間的會面於北京時間周四上午舉行。

但北京時間周四下午，敖德薩州長發出的一份電報群消息稱，中國駐敖德薩總領事館大樓在基輔時間周三深夜的俄羅斯襲擊中受損。

路透社說，目前尚不清楚敖德薩襲擊事件是在烏克蘭與中國官員們在北京會面之前還是之後發生的。

北京時間周四下午，中國商務部發布的會議紀要顯示，中國官方表示，中方願擴大從烏克蘭進口優質產品，並與烏方共同努力，積極發展兩國互利的雙邊經貿合作。聲明稱，中方願“在兩國投資促進機構之間建立合作關係，不斷拓展貿易投資合作空間”。

據中國商務部介紹，卡奇卡表示，烏克蘭希望擴大對華農產品出口。卡奇卡還表示，烏方將加大力度保護在烏中資企業的安全。卡奇卡稱，“我們願與中方共同努力，推動兩國經貿關係健康可持續發展。”

一位知情人士告訴路透社，卡奇卡周三抵達北京，預計周五離開。根據烏克蘭大使館官方網站上的訪問日程，烏克蘭高級官員上一次對中國進行高層訪問是在2019年。

此次訪問之前，烏克蘭新任大使、前烏克蘭戰略工業部長帕夫洛·里亞比金 (Pavlo Riabikin) 抵達，他於上個月開始就職，填補了自他的前任於 2021 年 2 月去世以來一直空缺的職位。

此前，俄羅斯周一決定退出聯合國支持的穀物出口協議。

路透社指出，2022 年 2 月，就在俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平宣布建立“無上限”夥伴關係。