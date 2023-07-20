王滬寧地位角色愈趨重要

中國/王滬寧

中央社今天引述港媒稱，中國全國政協本周一召開的例行會議，格局較以往大大提高，今天有分析指這與政協主席王滬寧身兼中央深改委副主任兼辦公室主任的身份有關，也反映出政協扮演着政策改革的新角色。

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該報道引述香港明報分析文章稱，中國政協會議規格提升而顯示王滬寧角色重要。該文認為，過去5年，每季經濟數據公布後，全國政協都要召開座談會，由政協的經濟專家發表意見，這也符合政協“協商議政”的功能定位。不過，與以往比較，這次例行會議的規格大大提高，聯繫到全國政協正、副主席在新一屆中央全面深化改革委員會（中央深改委）所扮演的角色，全國政協似正扮演“改革政策設計院”的新角色。

文章表示，以往全國政協的季度宏觀經濟分析會通常由一名副主席主持，另有一、兩名副主席出席，但周一的座談會由本身是中央政治局常委的王滬寧親自出席，政治局委員兼全國政協副主席石泰峰主持，另有7名副主席出席。王滬寧談話時說，要“把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，以更加堅定的信心決心推動經濟持續健康發展……。”

據文章指出，王滬寧以這種語氣談論經濟形勢，與其政協主席身份有落差，卻符合其中央深改委副主任兼辦公室主任的身分。

中央深改委的主任由中共總書記、國家主席兼任，19屆中央深改委3名副主任是時任總理李克強、時任中央書記處常務書記王滬寧及時任常務副總理韓正；20大後，新一屆中央深改委主任未變，3名副主任則是總理李強、全國政協主席王滬寧、中央書記處常務書記蔡奇。換言之，全國政協主席取代了常務副總理在中央深改辦的位置。

該文章指出，王滬寧的中央深改辦主任職務一直未變，顯示中共中央仍需要其在政策設計協調工作上的特長。而王滬寧的長期副手─中央深改辦常務副主任穆虹，在今年兩會換屆時更上層樓，從國家發展和改革委員會副主任變成全國政協副主席，繼續輔佐王滬寧，令全國政協變相成為“中央政策設計院”。