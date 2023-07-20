美國要調查在中國高科技投資的美國公司

美國/中國/投資

美國國會對加州風險投資公司，專門從事人工智能（AI）公司、半導體和電子、量子計算機公司在中國公司的投資展開調查。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，這些調查涉及美國公司紀源資本（GGV Capital）、金沙江創投（GSR Ventures）、高通創投（Qualcomm Venture）和華登國際（Walden International），周三晚間美國眾議院委員會專門針對中國發表的一份聲明指出，該委員會希望詳細了解這些公司在中國投資實際情況。

該委員會主席、共和黨人邁克·加拉格爾 (Mike Gallagher) 表示：“這些公司已向專門從事人工智能和半導體的中國公司投資了數百萬美元。” 據他說：“我們必須對中國戰略領域的投資加註關心，因為我們知道中國的公司被利用於軍事和監視需求。”

據該委員會認為，對中國公司的投資實際上是參與了中共的侵犯人權行為，而量子計算或半導體製造領域的進步將直接使中國軍方受益。美國國會的聲明稱，總部位於加州的紀源資本投資了中國人工智能公司曠視科技，該公司“積極支持”中國對維吾爾少數民族的監控工作。

同樣總部位於加州的金沙江創投是 2015 年至 2021 年間投資中國人工智能企業的主要美國投資者之一，而美國數字巨頭高通旗下的投資部門高通創投則投資了一家中國自動駕駛汽車製造商。

據該委員會稱，華登國際同期在人工智能方面的投資至少有 39% 流向了中國公司，其中包括雲天勵飛。

該委員會稱，該公司已被商務部列入參與中國維吾爾少數民族政府監控的實體名單。

據民主黨議員、該委員會成員拉賈·克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）堅稱，“美國人民不希望他們的金錢和專業知識被用來支持中共的技術進步，這可能會危及我們的國家安全或美國價值觀。”