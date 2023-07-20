美專家：秦剛缺席“不會大幅改變美中外交基調或實質內容”

秦剛行蹤成謎效應

華爾街日報7月20日報道稱，圍繞中國領導人習近平欽點的外交部長秦剛的行蹤，外界的猜測愈演愈烈。這種不確定性正值中美這兩個世界大國試圖重啟雙方之間高層交往的脆弱時刻。在最近出任中國外長之前，秦剛的職務是中國駐美大使。儘管，他從公眾視野中消失，但中國政府向華盛頓方面保證，最近中美高層接觸的解凍將繼續下去。

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這篇由Lingling Wei署名報道直陳，中國外長秦剛已有三周多沒有公開露面，他缺席了重要的外交活動，好比在上周於印尼舉行的東盟外長會議上，秦剛的缺席尤為引人注目，他原定在此次會議期間與美國國務卿布林肯會面。結果變成王毅代替秦剛出席了此次會議。

據知情人士表示，王毅告訴布林肯，秦剛缺席是因為“健康原因”；這與中國外交部的公開解釋一致。王毅對布林肯長確認，中方將與美方保持暢通的溝通渠道。

華日報道提到，布林肯在上個月訪華時曾邀請秦剛訪美，秦剛接受了這一邀請，但秦剛與布林肯會面的具體日期則未公布。

周一，美國國務院發言人米勒在被問及秦剛缺席東盟外長會議時稱，布林肯在與王毅會晤時“表達了希望早日見到秦剛的良好願望”。

中國外交部在回復記者的置評請求時僅表示，中國的外交活動正在穩步推進。

圍繞秦剛消失的傳言不斷，中國駐美大使謝鋒19日在出席一個論壇時選擇迴避。當被問及正在北京訪問的美國前國務卿基辛格是否會與秦剛會面時，謝鋒表示，讓我們拭目以待。當記者再次追問有關秦剛的情況時，謝鋒稱，中國外交部已就此向媒體作出過答覆。他表示，謝謝你們的關心。

報道回顧，秦剛最後一次露面是在6月25日，當時他會見了越南和斯里蘭卡的外長以及俄羅斯副外長魯登科，在那不久前，俄羅斯剛發生了瓦格納兵變。秦剛原定於7月10日在北京會見歐盟外交政策負責人博雷利，但中國政府提前5天無故取消了博雷利的訪華計畫。

7月初，在美國財長耶倫於訪京期間，秦剛也沒有與耶倫會晤。此外，他還缺席了與美國總統氣候特使克里的會晤。

秦剛“不見了”引發中國治理的新疑問

報道認為，秦剛從公開場合消失，這引發了人們對越來越不透明的中國治理的新疑問。

秦剛被認為是習近平的親信，不到兩年的時間，他從中國駐美大使晉陞為外交部長，在一個傳統上重視經驗及政治人脈的體制中，這樣的晉陞速度相當不同尋常。

去年年底，習近平打破常規開啟其作為最高領導人的第三個任期時，一位知情人士說，習近平特別看重秦剛在擔任駐美大使期間“很好地闡述中方立場”的能力。

報道強調出，秦剛與習近平的密切關係使他的缺席更加耐人尋味。信息空白在社交媒體引發了瘋狂猜測，包括婚外情的可能性。

中國外交部7月11日首次提到秦剛未出現在公開場合一事，當時外交部在例行記者會上表示，秦剛因“健康原因”不會出席上周在雅加達舉行的國際外長會議，但未透露細節。自那以後，中國外交部發言人一直迴避有關秦剛的問題，最近在例行記者會的文字記錄中也未提及這位外長。

另按華日中國分社副社長Josh Chin認為，在不透明的中國體制中，如果高級官員在公共視線中消失，官方通常以“健康原因”作出解釋。黨內人士表示，這種解釋往往是真實的，但有時也會被用來掩蓋政治問題。

例如2012年2月重慶市前公安局長王立軍失蹤時，市政府稱他因長期超負荷工作，精神高度緊張，正在接受“休假式治療”。實際上，王立軍當時已逃往位於附近城市成都的美國領事館尋求庇護。

曾在前美國總統奧巴馬政府時期擔任國家安全委員會中國和亞洲問題顧問的何瑞恩（Ryan Hass）說，秦剛的消失讓人聯想到“影射中國官僚政治的鴨子游泳畫面——水面上氣定神閑、水面下雙腿緊蹬”。

報道最後引述現為華盛頓智庫布魯金斯學會中國中心主任的何瑞恩分析說，秦剛的缺席“不會大幅改變美中外交交流的基調或實質內容”。因為，中國外交部長的職責是闡述和執行中國的對外政策，並非這些政策的唯一制定者。

（華爾街日報報道全文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%A7%A6%E5%88%9A%E4%B8%8B%E8%90%BD%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%8C%9C%E6%B5%8B%E4%B9%8B%E9%99%85-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%95%E5%9B%BE%E5%90%91%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E8%AF%81%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E6%8E%A5%E8%A7%A6-fd060ce4）