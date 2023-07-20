習近平會見被中國譽為“傳奇外交家”基辛格

中美關係

法新社報道，中國國家主席習近平周四7月20日會見了美國前國務卿亨利-基辛格。基辛格被中國國家媒體譽為 "傳奇外交家"，在上個世紀七十年代拉近了中美關係。近期來，美國政府官員開展一系列對華訪問，但此次會晤卻顯出美中關係仍處於低谷。

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報道稱，習近平稱基辛格為“老朋友”，據中國官媒央視報導，習近平在釣魚台國賓館會見了基辛格。

習近平表示，基辛格剛過百歲生日，訪問中國已經一百多次，兩個“一百”加在一起，使得這次訪問中國具有特殊意義。

習近平說：“52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東主席、周恩來總理同尼克松總統和你本人以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。”

習近平續稱，中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

按照中國官媒報導，基辛格回應，很榮幸能訪問中國，他說：“很感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這也是我首次見到中國領導人的地方。”

基辛格並指，美中兩個國家之間的關係關乎世界和平和人類社會的進步。

一天前，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅也會見了這位年已百歲的中國的“老朋友”，稱讚他為美中關係破冰發展作出過“歷史性貢獻”，並呼籲用“基辛格式的外交智慧”化解目前兩國關係遭遇的僵局與困境。

分析認為，可能正因為中美兩國官方關係緊張，北京當局才請出了這位早已遠離政壇的老者但被認為經常為中國說話的前美國高級官員，並通過他的口說出中國一直在說和想說的話。

美國國務院周二表示，已經注意到基辛格對北京的訪問，但是他並不代表美國政府。去年，基辛格曾抱怨說，拜登上任總統後一直未邀請他去白宮。他還批評拜登政府的對華政策過於對抗性，對此，美國政界和學界人士大多卻認為，美中之間衝突的根源不在美國，而在中國。