英國軍情六處負責人罕見直指中國是俄羅斯入侵烏克蘭的“同謀”

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英國軍情六處負責人告訴《政治》雜誌，中國是俄羅斯入侵烏克蘭的“同謀”。英國軍情六處官員透露，北京現在是英國間諜部門的主要關注點，重要性領先於俄羅斯或其他任何地方。

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據《政治》POLITICO周三報道稱，英國秘密情報局（軍情六處）負責人在布拉格《政治》報主辦的一次罕見的公開露面中指控表示，中國絕對是俄羅斯入侵烏克蘭的同謀。

理查德·摩爾（在情報界被稱為“C”）還指責中國為緬甸軍政府的殘暴行動提供了便利，並警告說中國的“數據陷阱”和技術進步對其他國家構成威脅。他說軍情六處現在投入更多資源來應對中國問題。

理查德·摩爾指控說，“當普京入侵烏克蘭時，中國非常明確地支持俄羅斯，。摩爾告訴《政治》執行編輯安妮·麥克埃爾沃伊稱，“中國在外交上完全支持俄羅斯，中國在聯合國的關鍵投票中投了棄權票，他們絕對重複了所有俄羅斯的敘述話語，特別是在非洲和拉丁美洲等地，指責北約等。”

但這種支持是以普京在俄羅斯的統治和威望為代價的。據他說：“我知道許多俄羅斯人對此深感不安，可能發生的情況是，中國與俄羅斯之間的力量平衡已經發生了變化。” “看着他們，很難不認識到一個人現在非常屈服於另一個人。”

據POLITICO稱，中國為烏克蘭提出了一項廣受質疑的“和平計畫”，中國並經常聲稱自己是俄烏戰爭衝突中的中立方。

據理查德·摩爾，從 20 世紀 70 年代末到大約十年前，中國領導人將國家的外交政策描述為應該“韜光養晦”。但在中國國家主席習近平的領導下，北京放棄了這種謹慎，在國外變得越來越咄咄逼人，同時在國內加大了鎮壓力度。

理查德·摩爾稱，“我們現在向中國投入的資源比其他任何地方都多，”摩爾周三告訴《政治》雜誌。“中國情報機構的資源和規模巨大，並且大量部署在海外。”

他警告說，中國為其他國家設置了“數據陷阱”，削弱了它們的主權並增加了它們的脆弱性，在新冠病毒疫情大流行期間，北京要求各國分享疫苗接種數據，作為接受中國疫苗的條件。

摩爾表示：“任何交易中的這種情況都應該敲響警鐘。”他還指出，中國不受限制地獲取國內海量數據，以及非法“獲取”國外數據的做法，使其在發展人工智能方面具有一定優勢。

他說：“中國當局並沒有受到個人隱私或個人數據安全問題的嚴重困擾，他們的重點是控制信息並防止令人難以忽視的真相被揭露。”

但理查德·摩爾說：“我的軍隊與我們的盟友一起，打算贏得這場掌握人工智能的道德和安全使用的競賽。”

他說，除了支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭外，中國還在世界各地支持伊朗和緬甸等幾個令人厭惡和腐敗的獨裁政權。理查德·摩爾稱，“在緬甸，看到這個美好國家所發生的事情令人震驚……情況非常非常悲慘的。我擔心中國確實有責任，因為他們是緬甸政權最重要的支持者，如果沒有得到這種支持，很難看到緬甸當局能夠以目前的方式運作。”