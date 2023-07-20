韓前政府被曝隱瞞薩德無害報告和對華謹遵“三不一限”

韓國/中國/薩德

韓國政府曾在前總統文在寅執政時期接到有關“薩德”（THAAD，末端高空區域防禦系統）雷達對人體無害的報告，但不予公開，且隱瞞公眾對華許諾“三不一限”。“三不一限”包括中國要求的不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導彈系統）、不推進韓美日軍事同盟，並限制韓國運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

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韓聯社今天引據韓國國會國防委員會國民力量黨籍議員申源湜辦公室20日披露的信息，國防部於2021年6月28日向原總統府青瓦台市民社會首秘室提交《星州基地相關情況報告》。報告顯示，2017年的小規模環評和2021年以前的多次電磁波測量都證明“薩德”雷達對人體的影響微乎其微，但文在寅政府未將其用於說服反薩團體和星州民眾。

國防部向申源湜辦公室提交的2019年12月定稿的《關於環評評估協商會議組建時間的課長級磋商結果》中寫道，如果推進正式部署“薩德”所需的環評程序，中方會將其視為撕毀“現有協議”並強烈反對，並註明“韓中現有約定：三不協議，2017年10月”。這可能指代時任國家安保室第二次長南官杓2017年會見中國外長助理孔鉉佑時雙方達成的磋商結果。但南官杓2020年出席國會國政監查會時否認向中方作出承諾或雙方達成協議。

據該報道，國防部2020年7月的《星州基地環評推進計畫報告》也寫明，中國的立場是維持兩國達成的“三不一限”協議。申源湜指出文在寅政府內部奉行“三不一限”，但文在寅政府官員卻對國會和國民說謊。

該報道沒有提及是否會問責文在寅前政府。