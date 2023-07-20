香警帶走因國安法被通緝的海外活動人士家屬

中國/香港

香港國安警察於7月20日逮捕被通緝的海外活動人士家屬，包括前立法會議員郭榮鏗家人。美國、英國和澳大利亞本此前譴責香港警方用懸獎方式來獲得流亡國外民主活動人士消息。

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香港國安警察周四帶走了四人，包括民主活動人士郭榮鏗的兄弟，在本月初香港國家安全處以危害國家安全等罪名通緝羅冠聰等8名海外港人，近日來香港國安警察調查他們在港的家人。

從本月初開始，香港國安處宣布通緝8名海外港人，指他們涉嫌違反香港國安法，罪名包括危害國家安全和煽動分裂國家等。

隨後香港國家安全警察已先後帶走前眾志創黨主席羅冠聰、前職工會聯盟總幹事蒙兆達和前立法會議員郭榮鏗的家人進行問話和調查，隨後他們都已獲釋。

兩周前，香港警方承諾懸賞 100 萬港元約11萬7千歐元，懸賞提供線索來逮捕這 8 名逃離香港的活動人士，他們被指控勾結外國勢力危害國家安全，可能被判處無期徒刑。

美國、英國和澳大利亞本周一譴責香港警方用懸獎方式來獲得流亡國外民主活動人士消息。

分析指出香港國安警繼續對被通緝的海外活動人士的家人進行恐嚇，目的是為了製造恐嚇氣氛和寒蟬效應，要讓在海外的活動人士噤聲。

自從2020年6月30日香港開始推行“港版國安法”，壓制言論自由，迫使一些民主派人士流亡海外。