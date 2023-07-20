38歲解放軍“AI天才科學家”中共黨慶當天疑遭暗殺 官方仍報意外車禍

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中國解放軍一名精通AI（人工智能）與國防科技而被譽為解放軍“天才科學家”、“軍用AI第一把交椅”的學者馮暘赫驚傳遭遇不測，在今年7月1日中共黨慶當天因“執行重大任務”時發生車禍慘死，享年38歲。中國官方也證實這項消息，聲稱這場意外事故將重創解放軍指揮控制系統研發，卻遭許多中國網友質疑，馮暘赫可能是被暗殺，而非死於意外事故。

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據新頭殼引述消息報道稱，38歲解放軍“AI天才科學家”中共黨慶當天疑遭暗殺，但官方稱車禍意外。該報綜合中媒消息，“中國人工智能（人工智能）學會”11日於官方微信公眾號發布訃告指稱，馮暘赫於7月1日中國共產黨黨慶當天凌晨2點35分執行重大任務途中在北京不幸去世，享年38歲。

另據中國官方消息指出，馮暘赫是在北京出席一場重要會議後，其乘坐的軍方專用小轎車和另一水泥大卡車發生嚴重撞擊，才令馮暘赫因此當場喪命。

報導提到，馮暘赫是解放軍系統精心培養的中生代人才，他在中國國防體系內求學、升職，曾在2011年至2013年被派到美國哈佛大學和愛荷華大學進修，甚至兼任助理研究。生前主攻人工智能領域，包括智慧博弈、智慧規畫、深度學習等等，他還設計一套名為“戰顱”的電腦兵棋系統，針對過去的體系進行創新，“輾壓”其他電腦兵棋系統，為解放軍最先進的主流兵棋推演系統。

該報指，由於這起事故是繼中國解放軍“火箭軍”副總司令吳國華本月9日傳出“腦溢血猝死”、中國國務委員兼外交部長秦剛6月25日出席公開場合後銷聲匿跡，中國解放軍再次傳出有高級別軍官出現不明失蹤或因意外死亡的消息，馮暘赫的死訊也在中國各大社群平台引起激烈議論與揣測。

據新頭殼，許多中國網友質疑，這起事故並不是單純的車禍事件，因為過去北京市從未發生過這麼重大的車禍，且當天適逢中國共產黨的102周年黨慶，懷疑馮暘赫是被針對鎖定才因此遭到“暗殺”。

不過，消息沒有提及懷疑是暗殺主張的輿論，是否懷疑有所指。