中國開鑽1萬米深井尋找天然氣

中國/能源

中國石油天然氣集團主導於7月20日首次在四川開鑽設計為10520米的深井，尋找天然氣和油頁岩，顯示中國為能源獨立做努力。

廣告 繼續瀏覽後續

中國石油天然氣集團主導於7月20日開始在四川開鑽設計為10520米的深井，這個被命名為“深地川科1井”，也是繼塔里木盆地“深地塔科1井”後中國開鑽的第二口萬米深井，尋找天然氣和油頁岩，顯示中國滿足國內能源需求進行努力。

這個設計超過1萬米的深井位於四川盆地西北部。

彭博社消息指出中國四川擁有大量油頁岩，不過中國石油天然氣集團此前缺乏相關的工程技術和裝備，還沒有充分開發這些資源，而且由於四川多山，地下地質條件複雜，給鑽井帶來高難度。

兩個月前中國石油天然氣集團在新疆的塔里木盆地開鑽“深地塔科1井”，首次進行深井鑽探技術嘗試。

分析指出多年來，中國政府一直向中國的能源公司施加壓力，要求這些企業增加國內能源產量，以便加強中國國內的能源供應安全。隨着爆發烏克蘭戰爭，加劇了地緣政治衝突，特別是電力短缺和世界能源價格波動給中國經濟發展帶來壓力。

目前中國在四川的這個“深地川科1井”屬於有記錄伊朗最深的天然氣油井，比最深的石油井要淺。