中國/黑客組織

西方情報機構和網絡安全組織指責中國黑客團隊在世界各地進行數字入侵活動，目標包括從政府和軍事組織到企業和媒體集團等各個方面。國際網絡安全公司認為，其中許多組織都得到了中國政府的支持。中國駐華盛頓大使館在一份聲明中表示，確定網絡攻擊的來源很複雜，並警告不要進行“毫無根據的猜測和指控”。

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中國的組織被指控對美國和其他國家進行黑客攻擊。中國當局一貫否認任何形式的國家支持的黑客攻擊，稱中國本身就是網絡攻擊的頻繁目標。北京譴責美國其實是“黑客帝國”。

路透社撰文介紹這方面的情況稱，最近確定的一些中國黑客團隊是：STORM-0558。

微軟(MSFT.O)和美國官員表示，自 5 月份以來，中國黑客秘密訪問了大約 25 個組織的電子郵件帳戶，其中包括美國政府機構。據《華爾街日報》周四報道，其中包括美國商務部長吉娜·雷蒙多以及美國駐華特使尼古拉斯·伯恩斯和負責東亞事務的助理國務卿丹尼爾·克里滕布林克的賬目。

據微軟說，一名綽號為 Storm-0558 的中國黑客盜用了該公司的一個數字密鑰，並利用其代碼中的缺陷竊取了電子郵件。

“伏特颱風”

西方情報機構和微軟 5 月 24 日表示，他們稱其為國家支持的組織 Volt Typhoon 一直在監視從電信到交通樞紐等一系列美國關鍵基礎設施組織。他們將 2023 年的攻擊描述為已知的中國針對美國關鍵基礎設施的最大的網絡間諜活動之一。

中國外交部否認了這一說法。

“後門外交”

路透社 5 月份的一份報告指出，後門外交是多年來針對肯尼亞主要部委和國家機構的一系列廣泛數字入侵的幕後黑手。中國當局表示不知道此類黑客行為，並稱這些指控毫無根據。

美國網絡安全公司 Palo Alto Networks 表示，其研究顯示“後門外交” BackdoorDiplomatics 與中國政府有聯繫，並且是 APT15 黑客組織的一部分。

41號

據美國網絡安全公司 FireEye 和 Mandiant 稱，中國黑客團隊 APT 41（也稱為 Wintti、Double Dragon 和 Amoeba）實施了政府支持的網絡入侵和出於經濟動機的數據泄露。美國特勤局表示，該團隊在 2020 年至 2022 年間竊取了價值數千萬美元的美國 COVID-19 救濟金。

台灣網絡安全公司 TeamT5 表示，該組織的目標是日本、台灣、韓國、美國和香港的政府、電信和媒體受害者。

APT 41 於 2020 年 9 月被美國司法部點名，涉及對七名黑客涉嫌危害全球 100 多家公司的指控。

中國當局稱此類報道是“毫無根據的指控”。

APT 27

西方情報機構和網絡安全研究人員表示，中國黑客團隊APT 27是由國家資助的，並對西方和台灣政府機構發動了多次攻擊。

APT 27聲稱對2022年美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣期間遭受的網絡攻擊負責，稱這是一種抗議，因為佩洛西無視中國要她不要訪問台灣的警告。

網絡安全公司 Mandiant 去年表示，該組織在 2021 年 5 月至 2022 年 2 月期間入侵了至少六個美國州政府的計算機網絡，而德國當局則指責該組織對德國製藥、技術和其他公司進行了攻擊。