俄羅斯轟炸敖德薩傷及中國領館 中國回應報平安未提俄羅斯

中國/烏克蘭/俄羅斯/敖德薩/中國領館

俄羅斯以導彈和無人機攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩，造成中國駐敖德薩領事館的一棟建築受損。烏克蘭議員敦促中國方面回應。稍後中國外交部回應，稱中國總領事館部分牆面和窗戶玻璃被震落，無人傷亡，但沒有提及俄羅斯。

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據中央社引述消息報道稱，俄羅斯襲擊烏克蘭港口城市敖德薩損及中國領事館，北京回應不提俄羅斯。中國外交部官網是在20日晚上表示，中國駐敖德薩總領事館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領事館部分牆面和窗戶玻璃。總領事館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。

中國外交部表示，中方密切關注有關動向，繼續與有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏克蘭機構及人員安全。

該報道稱，中國外交部回應中沒有提到俄羅斯。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，俄羅斯空襲敖德薩港，摧毀了6萬公噸農產品，這些農產品原訂出口到中國。

中央社說，在俄烏戰爭中，中國一直拒絕譴責俄羅斯。今年3月即俄烏戰爭屆滿一年後，中國領導人習近平到訪俄羅斯，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，簽署“中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明”。

中央社還說，這並非是中國大使館首次在軍事行動中受損。1999年，為制止南斯拉夫在科索沃的暴行，北約自同年3月底開始空襲南斯拉夫。北京時間5月8日凌晨，美軍的B-2隱形轟炸機向貝爾格勒的中國大使館投擲5枚炸彈，造成2名中國駐外記者及其中一人的配偶死亡、至少20人受傷。事後美國表示這是“誤炸”，當時美國總統克林頓對此道歉，卻掀起中國的民族情緒。