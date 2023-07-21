台灣機密文件泄露 當局緊急調查

台灣/機密文件泄露

台灣國家安全局今天告訴路透社，台灣正在調查最近在互聯網上流傳的可疑政府文件。台灣正在調查可能發生的官方文件泄露事件，其中包括外交電報和有關台灣敏感地加入全球貿易協定的機密報告。

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路透社引述兩名熟悉調查情況的官員透露，台灣正在調查可能泄露的官方文件，包括有關台灣加入全球貿易協定的敏感努力的外交電報和機密報告。一名官員表示，初步調查結果顯示，在線留言板 8kun 上發布並經路透社審查的部分文件是真實的，但部分內容是偽造的。

該台灣官員沒有透露細節。

另一位台灣官員表示，部分文件似乎是“真實的”，他們無法立即確定互聯網上分享的文件的來源。

這一事件發生在台灣的一個微妙時刻，台灣將於明年初舉行選舉，儘管中國提出抗議，但仍尋求加入《全面且進步的跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP) 貿易協定。中國聲稱對台灣擁有主權，並且也在尋求加入。

網上發布的文件包括台灣最高情報機構國家安全局 10 月份針對台灣 CPTPP 投標進行的機密“安全評估”。其中還包括據稱來自台灣事實上的駐日本和越南大使館的關於中國和台灣申請CPTPP的外交電報，以及台灣事實上的大使館今年關於台灣與美國正在進行的貿易談判的另一份機密報告。

路透社說，台灣和中國大陸均於 2021 年申請加入 CPTPP，這是澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南 11 個國家之間具有里程碑意義的貿易協定。英國也即將加入。中國表示強烈反對台灣加入，理由是台灣是中國的一部分，因此沒有資格單獨加入國際機構。

然而，台灣是世界貿易組織的成員，被指定為單獨的關稅區，稱為台灣、澎湖、金門和馬祖。

台灣強烈拒絕中國的主權主張，並表示只有台灣人民才能決定他們自己的未來。

路透社說，擁有 2300 萬人口的台灣正在為 2024 年 1 月舉行的總統選舉做準備之際，台灣越來越擔心黑客和網絡攻擊。

現任總統蔡英文總統的執政黨正在尋求阻止承諾與北京建立更友好關係的反對黨的挑戰，台灣當局多次警告中國試圖在投票前影響公眾輿論。