有用的棋子？白宮抱怨基辛格比美國官員更容易接觸習近平等高官稱遺憾

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美國前國務卿基辛格稍早在中國北京受中國國家主席習近平接見後，美國白宮對基辛格要比美國官員更容易接觸北京各高官，表示遺憾。基辛格還會見了中國國防部長，美國堅持與中國保持對話，包括高級別軍事對話但不得其門仍遭拒絕。

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據路透社今天報道稱，美國前高級外交官基辛格在中國有多個高級別會見後，白宮周四對這位前高級外交官在北京獲得比一些現任美國官員更多的對話者表示遺憾。

基辛格被認為是 20 世紀 70 年代華盛頓與北京關係正常化的締造者，曾擔任尼克松 (Richard Nixon) 和福特 (Gerald Ford) 總統政府的國務卿和國家安全顧問。周四，在北京和華盛頓努力修復緊張關係的過程中，中國國家主席習近平以“老朋友”的身份熱烈歡迎基辛格。

白宮表示知道這次旅行，但這是一次基辛格公民私人性質訪問。

在這些會見中，100 歲的基辛格還會見了中國最高外交官王毅和國防部長李尚福，李尚福至此拒絕與美國國防部長奧斯汀直接會談。

今年 3 月任命的李尚福仍因他在 2017 年從俄羅斯最大武器出口商俄羅斯國防出口公司 (Rosoboronexport) 購買武器中所扮演的角色而受到美國制裁。中國官員一再表示，他們希望取消 2018 年實施的制裁，以促進雙邊對話討論。

據白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比表示：“不幸的是，一個普通公民可以與中國國防部長會面並進行溝通，而美國卻不能。”但柯比稱，“這是我們想要解決的問題。這就是為什麼美國繼續努力讓軍事對話重新開放，因為當它們不開放時，當局勢高度緊張、誤判時，風險就會很高。”

柯比還說，政府官員“期待基辛格前國務卿回來後聽到他的消息，聽聽他中國所聽到的、他所學到的、他所看到的。”

路透社說，世界最大的兩個經濟體之間的緊張關係因一系列問題而加劇，包括烏克蘭戰爭、台灣和貿易限制。

美國試圖通過最近的高調外交訪問就這些問題和其他問題與中國重新建立溝通渠道。

美國總統的氣候特使克里周三結束了與北京就應對氣候變化問題進行的長時間會談，現任國務卿布林肯上個月訪問了北京。美國總統拜登上個月表示，他希望在未來幾個月內與習近平會面，一些官員希望儘快在 9 月在新德里舉行的 20 國集團峰會或定於 11 月在舊金山舉行的亞太經合組織峰會上能夠進行拜登與習近平面對面的會談。